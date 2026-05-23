Komatsu a défendu Ocon mais s’abstient de le confirmer pour la saison prochaine

L’avenir d’Esteban Ocon chez Haas F1 reste flou pour le moment, même si les rumeurs de tensions internes après le Grand Prix de Miami et même un possible remplacement du Français avant la fin de saison ont été balayées par le Français et Ayao Komatsu. Le Japonais n’a toutefois pas calmé la situation à Montréal lorsque le directeur de l’écurie américaine a refusé de confirmer ses pilotes pour 2027 et a laissé transparaître une vive irritation face à cette question.

Après le week-end de Miami, plusieurs médias brésiliens et japonais avaient affirmé qu’un échange tendu avait eu lieu entre Komatsu et Ocon au sujet des performances de l’équipe. Ces rumeurs avaient pris encore plus d’ampleur au regard des difficultés du pilote français face à son équipier Oliver Bearman, tandis que le nom de Yuki Tsunoda circulait déjà comme possible alternative chez Haas.

Ni Esteban Ocon, ni surtout Ayao Komatsu n’ont apprécié ces spéculations. Le patron japonais de Haas n’a d’ailleurs pas caché sa colère lorsqu’il a été interrogé sur le sujet à Montréal, utilisant un ton particulièrement agacé dans ses réponses face aux journalistes.

Une fois ce point clarifié, on aurait pu espérer que la tension retombe dans l’hospitalité de Haas F1 mais ce ne fut pas vraiment le cas.

Questionné sur le moment où Haas commencerait à prendre des décisions concernant son duo de pilotes pour la saison prochaine, Komatsu a expliqué d’abord calmement : "Aux alentours de maintenant, entre mai, juin et juillet."

Le dirigeant a ensuite rappelé que Haas n’était pas la seule équipe déjà tournée vers 2027 : "Je pense que tout le monde regarde les pilotes pour l’année prochaine, et ce n’est pas seulement nous, mais toutes les équipes."

Mais lorsque la question lui a été posée plus directemen, à savoir s’il conserverait aujourd’hui Esteban Ocon et Oliver Bearman s’il devait prendre une décision immédiate, Komatsu a clairement refusé d’entrer dans le jeu.

"Je pense qu’une question comme celle-ci va créer un sacré bordel, non ?" a-t-il répliqué. "Parce qu’ensuite les gens vont reprendre mes propos et dire : ’Oh, Ayao a dit ceci, il a décidé maintenant qu’il allait continuer avec Esteban ou ne pas continuer avec Esteban’."

Visiblement exaspéré par l’interprétation médiatique autour de ce dossier, le directeur de Haas a poursuivi : "Les gens vont complètement sortir cela de son contexte, donc je ne vais pas répondre à cette question."

Si Komatsu n’a donc confirmé ni Ocon ni Bearman pour l’avenir, son refus catégorique de répondre risque au contraire de relancer les interrogations autour de la place du Français au sein de l’écurie américaine. Dans un marché des pilotes déjà agité en coulisses, Haas semble encore loin d’avoir tranché publiquement sur son duo pour la prochaine saison. Même si le spectre d’un départ de Bearman vers Ferrari s’éloigne, Lewis Hamilton commençant enfin à trouver du plaisir et ses marques chez les Rouges.