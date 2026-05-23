Button raconte l’arrivée du ’sauveur’ Brawn au milieu du ’désastre’ Honda F1

Jenson Button est revenu sur la période tumultueuse chez Honda au cours des saisons 2007 et 2008 de Formule 1, saluant l’arrivée de Ross Brawn comme le sauveur de l’équipe. Le champion du monde 2009 a expliqué à Tom Clarkson, lors d’une apparition dans le podcast F1 Beyond The Grid, les difficultés auxquelles le constructeur japonais a fait face après sa première victoire en F1 au Grand Prix de Hongrie 2006. Plutôt que de capitaliser sur cette dynamique, l’équipe a subi une baisse de performance inattendue l’année suivante.

Button a décrit la saison 2007 comme un désastre absolu. Mais l’arrivée de Brawn a entraîné un changement au sein de l’équipe, jusqu’à la consécration de 2009 sous le nom Brawn GP. Mais dès la fin d’année 2007, la dynamique du team a changé grâce au nouveau leader technique, qui se concentrait sur la nouvelle réglementation à venir.

"Nous attendions tellement de 2007, et ce fut juste un désastre. C’était vraiment le cas. Notre équipe junior, Super Aguri, avait notre voiture de 2006, donc ils nous battaient. Cette voiture avait gagné une course, et nous pilotions quelque chose avec lequel nous ne pouvions même pas entrer dans les points" raconte Button.

"C’était donc une année difficile. Et puis c’est plutôt quand Ross est arrivé à la fin de l’année 2007. C’est à ce moment-là que l’on s’est dit ’oh, ça va s’arranger’. Et on a senti l’ambiance changer. Une équipe qui avait gagné une course et qui était soudainement si mauvaise en 2007 avait besoin de ce nouveau coup d’envoi."

Lorsqu’on lui a demandé ce que Brawn avait apporté à l’équipe, Button détaille : "Je pense que sa simple présence, tout d’abord, était suffisante. Le simple fait qu’il entre dans la pièce suffisait. Je me souviens que c’était comme une assemblée. Nous avions toute l’usine dans une seule pièce, et personne ne savait vraiment que Ross venait, et c’est là que cela a été annoncé."

"Il a descendu l’allée centrale, et il était là, à l’avant, et il était notre sauveur. C’était la personne qui allait venir et nous sauver du désastreux 2007. Ce n’était pas seulement sa présence, mais c’était déjà un coup d’envoi. Mais son leadership, sa compréhension de la façon dont une équipe doit travailler ensemble."

"Se débarrasser de la culture du blâme au sein d’une équipe, laisser les gens être un peu plus libres au sein d’une équipe et proposer des idées folles. Parfois, elles ne fonctionnent pas, mais ils doivent prendre des risques, sinon vous n’arriverez jamais à l’avant. C’était donc une très bonne ambiance quand Ross était là."