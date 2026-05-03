Verstappen renaît à Miami : ’je ne suis plus un passager’

Max Verstappen a créé la surprise lors des qualifications du Grand Prix de Miami en hissant sa Red Bull en première ligne, à la deuxième place, juste derrière Kimi Antonelli et sa Mercedes F1. Une performance inattendue après un début de saison 2026 particulièrement compliqué.

Interrogé sur les progrès réalisés, le Néerlandais a évoqué une transformation globale du comportement de sa monoplace, avec les nombreuses évolutions apportées par Red Bull Racing à sa RB22 pendant la pause d’avril.

"Beaucoup de choses. Je veux dire, tellement de choses ne fonctionnaient pas jusqu’à ce week-end. Donc pour nous, remettre la voiture dans la bonne fenêtre, aussi pour moi dans le cockpit, quelques éléments ont changé et cela l’a rendue beaucoup plus agréable à piloter."

"Je me sens beaucoup plus en confiance et je n’ai plus l’impression d’être un passager dans la voiture. C’était déjà assez évident hier."

"Je pense que le Sprint n’était pas trop mauvais. J’ai enfin pu suivre les voitures devant moi au lieu de les voir s’éloigner sans jamais les revoir."

"Puis quelques petits ajustements pour les qualifications et il semble que cela ait encore aidé un peu. Et oui, être en première ligne, après avoir été à plus d’une seconde lors de la course précédente, c’est vraiment incroyable."

Ce bond en avant est le fruit d’un travail intense à Milton Keynes, après des prestations décevantes, notamment à Suzuka.

"C’est énorme. Nous n’étions évidemment pas du tout satisfaits de ce que nous faisions lors des courses précédentes, mais vous pouvez voir que tout le monde a poussé à fond pour essayer de comprendre les problèmes, et ils ont trouvé des solutions."

"C’est tout simplement incroyable à voir, un travail d’équipe exceptionnel. De mon côté, quand j’ai une voiture plus cohérente, j’ai plus de confiance et je peux enfin attaquer davantage. Ensuite, j’essaie toujours d’en extraire le maximum. Et c’est ce que nous avons fait."

"Honnêtement, sur ce tour de 2e place aussi, j’essayais simplement de m’accrocher, et c’était bon."

Dans le détail, Verstappen insiste sur une amélioration globale, après une monoplace imprévisible.

"Honnêtement, c’est tout, parce qu’avant rien ne fonctionnait vraiment. Je me sentais comme un simple passager dans la voiture. Elle pouvait sous-virer, elle pouvait décrocher brutalement, elle pouvait se comporter différemment d’une séance à l’autre sans même toucher aux réglages."

"Nous avons compris beaucoup de choses. Je pense que nous ne sommes pas encore là où nous voulons être en termes de compréhension complète, mais une grande partie est désormais claire."

"Cela se voit ici, la voiture est beaucoup plus cohérente. Je peux enfin piloter comme je le souhaite, simplement avec mes inputs au volant, et cela aide énormément."

Le travail sur le groupe propulseur progresse également.

"Et puis aussi avec la gestion de l’énergie, je pense que tout le monde apprend chaque week-end. Nous aussi, bien sûr. Nous sommes un constructeur totalement nouveau, donc notre courbe d’apprentissage est probablement un peu plus raide. Mais ils font un très bon travail et cela s’améliore à chaque fois."

Concernant la course, et la menace de pluie à Miami, Verstappen s’attend à un défi délicat avec ces F1 version 2026/

"Ce sera assez glissant."

"Je l’ai pilotée, bien sûr, à Barcelone. Je pense que ce jour-là, il n’y avait que Charles et moi en piste, donc c’était assez solitaire."

"C’est assez difficile à maîtriser. Ce ne sera pas facile. Mais attendons de voir aussi la quantité de pluie, parce que cela fait une grande différence."

Verstappen reste critique malgré la performance

Malgré ces progrès, le quadruple champion du monde reste critique envers la réglementation actuelle et les groupes propulseurs.

"La voiture en elle-même est correcte. On peut courir raisonnablement bien avec. Il faut simplement s’éloigner du 55-45 (répartition entre thermique et électrique)."

"Il faut revenir à ce que c’était avec les précédentes réglementations. Quand on était simplement à 75-80 % sur le moteur."

Selon lui, des ajustements simples sont encore possibles.

"C’est très facile à corriger. Cela concerne certaines parties du groupe propulseur. C’est toujours politique parce que chacun pense avoir un avantage quelque part."

"Moi, je pense simplement à comment le sport peut être meilleur. Il ne devrait pas arriver que si vous gardez le pied au plancher plus longtemps dans un virage, vous soyez pénalisé dans la ligne droite. Nous devons nous débarrasser de cela."

Enfin, interrogé sur l’impact de ce regain de forme sur son avenir en Formule 1, Verstappen reste constant dans son analyse.

"Les critiques sur la réglementation restent les mêmes. Cela n’a pas d’importance que je sois deuxième ou huitième."

"Seulement pour moi, le ressenti au volant est un peu plus agréable maintenant, bien sûr. Mais la conclusion reste inchangée : une solution doit encore être trouvée."