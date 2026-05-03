Hadjar disqualifié : Red Bull admet une ’erreur coûteuse’ à Miami

Coup dur prévisible pour Isack Hadjar à Miami : le Français a bien été disqualifié des qualifications du Grand Prix après que sa Red Bull a été jugée non conforme lors des vérifications techniques d’après-séance.

Neuvième sur la grille à l’issue de la séance, le pilote de la Red Bull Racing a vu sa RB22 recalée lors des contrôles, les planches de fond plat côté gauche et droit dépassant de 2 mm les limites autorisées. Une infraction technique claire qui a entraîné son exclusion des résultats des qualifications, le reléguant en fond de grille et faisant progresser l’ensemble des autres pilotes d’une position.

Dans leur communiqué, les commissaires de la FIA ont détaillé la situation : "Les commissaires ont entendu les représentants de l’équipe de la voiture 6 (Isack Hadjar). Ils n’ont pas contesté les conclusions du délégué technique selon lesquelles des parties des planches de fond plat gauche et droite dépassaient de 2 mm du volume de référence RV-FLOOR BOARD."

"Il s’agit d’une violation de l’article C3.5.5 du Règlement F1 de la FIA et les conséquences habituelles (disqualification) s’appliquent en cas d’infraction technique reconnue."

L’annonce officielle a été faite dimanche matin à Miami (début d’après-midi en France), confirmant que le fond plat de la monoplace ne respectait pas les volumes réglementaires.

Face à cette décision, Red Bull n’a pas cherché à contester et a reconnu une erreur interne. Le directeur de l’écurie, Laurent Mekies, a assumé la responsabilité : "Nous avons commis une erreur et nous respectons la décision des commissaires. Aucun gain de performance n’était recherché ni obtenu avec cette erreur."

"Nous allons apprendre de cet incident et analyser nos processus pour comprendre comment cela s’est produit et prendre des mesures afin que cela ne se reproduise pas."

"En tant qu’équipe, nous présentons nos excuses à Isack, ainsi qu’à nos fans et partenaires."

Conscient de la frustration du moment, il conclut avec détermination : "Nous apprenons aujourd’hui à la dure, mais nous allons rebondir. Notre objectif est désormais de transformer les signes encourageants d’hier en une solide performance en course cet après-midi."

La nouvelle grille de départ du GP de Miami :