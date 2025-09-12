Verstappen adorerait un duel avec Alonso en 2026

Max Verstappen souhaite que Barcelone reste au calendrier du championnat du monde de Formule 1 au-delà de 2026... et le pilote Red Bull Racing serait enchanté de pouvoir se battre pour le titre contre Fernando Alonso.

L’épreuve urbaine de Madrid a déjà été confirmée comme hôte permanent de l’Espagne à partir de 2026, mais le PDG de la F1, Stefano Domenicali, a évoqué l’idée d’un système de rotation des courses qui pourrait offrir un répit à Barcelone, aux côtés d’un deuxième circuit européen comme Spa-Francorchamps.

"Je pense que ce serait formidable si Barcelone restait en F1," a déclaré le quadruple champion du monde, peu fan des circuits urbains, au journal espagnol El Mundo Deportivo.

"Bien sûr, j’ai toujours de très bons souvenirs du circuit. C’est un circuit fantastique pour piloter une F1."

"Mais je pense que c’est aussi fantastique pour l’Espagne. Madrid arrive en F1, c’est formidable, et c’est agréable de constater l’engouement pour la F1 dans le pays. Mais je pense toujours que Barcelone reste important."

"Disposer d’un circuit aussi adapté et riche en histoire est important. Ce sont deux villes formidables, et pour moi, ce serait génial que Barcelone reste au calendrier."

Interrogé par un média espagnol, le pilote Red Bull a également exprimé sa profonde admiration pour Fernando Alonso qui continue de courir en F1 à l’âge de 44 ans, pour Aston Martin.

"Il n’a pas de voiture capable de remporter le championnat, mais il n’abandonne jamais. C’est toujours un battant, et c’est quelque chose que j’admire chez lui. Il continue avec une passion extrême, même quand les choses ne vont pas bien."

"Et cela, pour moi, prouve que c’est un vrai battant. J’espère pouvoir continuer ainsi pendant longtemps."

Quant à la possibilité d’une lutte pour le titre contre Alonso avec le nouveau règlement, si Aston Martin réussit sa F1 avec Adrian Newey, Verstappen a répondu : "Je l’espère ! Se battre pour un titre mondial contre Alonso serait fantastique. J’ai beaucoup de respect pour Fernando, car c’est un grand champion."

"J’adorerais, mais pour l’instant, il est très difficile de savoir à quoi ressemblera la F1 en 2026."

Il a également commenté les changements de règlement à venir.

"Les voitures seront plus lentes, bien sûr. Elles auront plus de puissance, mais moins d’appui. Je pense que leur pilotage sera très différent. Espérons que ce nouveau règlement et ces nouvelles voitures permettront à terme de redonner une meilleure dimension à la F1."

Du côté de ses pairs, Verstappen a identifié Charles Leclerc comme le plus fort en qualifications et parmi les meilleurs en dépassements, mais a réservé ses plus grands éloges à Alonso pour sa course, sa défense, son intelligence et son esprit de compétition.

"Fernando aurait pu gagner bien plus qu’il ne l’a fait, c’est sûr. Il aurait pu gagner bien plus s’il avait été dans la bonne équipe au bon moment."

Verstappen a confié qu’il n’avait par contre aucune envie de suivre l’exemple de Fernando Alonso en se lançant dans l’IndyCar ou le Dakar.

"Non, je ne veux pas le faire. Ni le Dakar, ni les 500 miles d’Indianapolis. J’aime regarder ça, mais ce n’est pas le genre de course que j’aimerais faire après la Formule 1. Les courses de GT sont difficiles, certes, mais pas dans le désert. Après la Formule 1, on a déjà suffisamment risqué sa vie pendant de nombreuses années – ça n’en vaut pas la peine."

Enfin, interrogé sur le fait qu’il n’avait pas cité Lewis Hamilton comme pilote doté de certaines qualités, Verstappen a minimisé l’idée que son ancien rival au championnat lui "manque" dans ses duels à mener en piste.

"Non, un ’manque’ serait un terme très fort. Mais j’ai apprécié le dur combat que j’ai mené contre lui à cette époque."