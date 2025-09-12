Après Aston Martin F1, Ralf Schumacher se met à dos Briatore
Des critiques que Flavio auraient mal comprises
Ralf Schumacher continue de se faire des ennemis dans le paddock de la F1 !
L’ancien pilote de Formule 1 a révélé que Flavio Briatore l’ignorait désormais, après avoir critiqué le conseiller d’Alpine, âgé de 75 ans, et directeur d’équipe de facto, plus tôt cette année.
L’Allemand de 50 ans est l’un des commentateurs de Sky Deutschland. En mai, il avait soutenu la décision controversée d’Alpine de promouvoir le débutant Franco Colapinto mais avait aussi déclaré que Briatore était trop vieux pour revenir dans le paddock en tant que directeur d’équipe à temps plein.
Aujourd’hui, Schumacher, déjà mis sur la liste noire d’Aston Martin F1 suite à une nouvelle série de critiques, affirme que leur relation est rompue.
"Flavio Briatore ne me parle plus," a-t-il admis. "Il est vraiment en colère contre moi parce qu’il a mal compris mes propos."
"J’ai simplement dit que des gens comme Flavio, et d’ailleurs Christian Horner, ne peuvent pas être des modèles, avec des directions d’équipe à une seule tête. Nous devons suivre l’exemple de McLaren pour comprendre ce qui fonctionne aujourd’hui."
Il insiste sur le fait que son propos portait sur un leadership moderne dans une F1 toujours plus complexe.
"Quelqu’un doit s’occuper du marketing, collaborer avec les gens, attirer le personnel dont Andrea Stella, par exemple, a besoin. C’est ce que je voulais dire, et il ne s’agit pas seulement de Flavio, mais aussi de Horner."
"Cela n’a rien à voir avec l’âge. J’aime Flavio, et bien sûr, il ne pourra pas faire ça jusqu’à 100 ans. Mais les temps ont changé."
Alpine F1 Team - Renault
