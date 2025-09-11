Verstappen admire des qualités de Leclerc et Alonso... mais pas d’Hamilton

Max Verstappen n’a pas nommé Lewis Hamilton lors de la désignation de ses meilleurs pilotes de F1 lorsqu’il a été interrogé sur ses rivaux, à juger par rapport à certaines de leurs qualités.

Verstappen est largement considéré comme le meilleur pilote de la grille de départ depuis plusieurs saisons. Le Néerlandais a remporté quatre titres pilotes consécutifs, de 2021 à 2024 e sa réputation s’est encore renforcée avec la domination de ses équipiers.

Même s’il est peu probable que Verstappen conserve son titre à la fin de l’année, il continue d’être au sommet de sa forme et parvient à tirer le meilleur d’une Red Bull RB21 parfois assez peu compétitive, selon les circuits, face aux McLaren ou Ferrari.

Dans une interview accordée à Mundo Deportivo, Verstappen a été invité à désigner le pilote de la grille actuelle qui était le meilleur dans plusieurs domaines.

Ces qualités sont : les qualifications, la course, l’intelligence de course, les dépassements, la défense et le mental.

Pour chacun d’entre eux, Verstappen a cité Charles Leclerc ou Fernando Alonso.

Verstappen et Leclerc se sont brièvement affrontés en 2022, Ferrari commençant l’année avec la monoplace la plus rapide avant de perdre du terrain.

Alonso n’a pas connu de victoires en course depuis Ferrari, mais lui et Verstappen se respectent profondément.

Verstappen a désigné Leclerc comme le meilleur pilote en qualifications. Le pilote Red Bull a également souligné que le Monégasque était le meilleur en dépassements.

"Mon Dieu, c’est difficile, mais je pense qu’actuellement… j’ai toujours considéré Charles Leclerc comme un très bon pilote en qualifications. Charles est aussi doué pour les dépassements."

Pour le jour de la course, Verstappen a choisi Alonso car c’est "un vrai battant".

"Qui j’apprécie en plus ? Je ne sais pas... J’ai toujours aimé regarder Fernando en course, même par le passé. C’est un vrai battant. J’aime beaucoup ça."

En termes d’intelligence, Verstappen a de nouveau choisi Alonso.

"L’intelligence ? Je privilégierais toujours l’expérience. Non, je ne vais pas me nommer… donc je choisirais Fernando Alonso pour son expérience."

Le pilote néerlandais a également désigné le pilote Aston Martin comme le meilleur pilote défensif de la grille et celui doté de "la meilleure mentalité de compétition".