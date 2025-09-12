Towriss : Herta ’devra démontrer qu’il est prêt’ pour la F1

Colton Herta devra faire ses preuves auprès de Cadillac F1 s’il veut gagner un volant en catégorie reine à l’avenir. C’est ce qu’a confirmé Dan Towriss, le PDG de TWG Motorsports et leader du projet en Formule 1 de la marque de General Motors.

Le pilote américain ira en Formule 2 l’année prochaine en parallèle d’un rôle de réserviste dans l’équipe aux côtés de Valtteri Bottas et Sergio Pérez, et cela ne lui garantit pas une promotion par la suite s’il n’est pas aussi bon qu’attendu.

"C’est la Formule 1. Il doit prouver qu’il est prêt à courir à ce niveau" a déclaré Towriss à Racer. "Et je pense que c’est à la fois ce qu’il apprend, ce qu’il montre, et la manière dont il inspire la confiance de l’équipe et de la direction, pour démontrer qu’il est prêt."

Aucune confirmation officielle n’a encore été donnée quant à la présence de Colton Herta en Formule 2 l’an prochain, mais Towriss explique que le timing a été compliqué, notamment en raison du chevauchement entre la fin de la saison d’IndyCar et la période où les baquets en F2 se décident.

"Si on remonte un peu en arrière et qu’on se place de notre point de vue, il a d’abord fallu choisir et annoncer nos pilotes de Formule 1. Et je pense que tout le monde comprend que ça devait venir en premier."

"Colton est un grand nom à remplacer en IndyCar. Will Power est arrivé, et ça, ça ne peut vraiment se faire qu’à la fin de la saison, donc les deux choses devaient se faire simultanément. On ne pouvait pas simplement laisser un siège vacant."

"Et il fallait tout boucler avant que la saison de F2 ne s’emballe et qu’il n’y ait plus de place disponible pour lui. Il y avait donc une vraie chorégraphie derrière tout cela, qui n’a pas été facile à orchestrer, quand on pense à toutes les pièces à faire s’imbriquer pour rendre cette opportunité possible."

Le directeur d’équipe Graeme Lowdon a précisé que l’annonce concernant Colton Herta s’est faite en coordination avec les pilotes de course récemment confirmés, qui ont été informés et comprennent que Cadillac prépare déjà l’avenir.

"Oui, ils comprennent parfaitement" a confirmé Lowdon à Racer. "Et aussi, il n’y a pas ici de parcours tout tracé ni quoi que ce soit dans ce genre. Valtteri et Checo sont en Formule 1 depuis longtemps. Ils savent que chaque année, il y a des pilotes qui veulent les remplacer, eux comme les vingt autres du plateau."

"Donc ce n’est pas différent ici. Ce n’est pas parce que nous avons nos pilotes titulaires que nous ne devons rien faire ailleurs. Je pense qu’ils sont tous suffisamment matures pour le comprendre. Il n’y a aucune garantie ici. Rien n’est déterminé à l’avance."

"Depuis le début, nous avons dit que tout se joue au mérite. Et il se trouve que Colton est Américain, ce qui est un grand avantage pour les fans et pour nous, en tant qu’équipe américaine. Donc c’est un double avantage. Mais qu’on ne s’y trompe pas : il est là grâce à son mérite. Il suffit de regarder son parcours pour s’en rendre compte."