Un cadeau pour Verstappen : Red Bull remercie McLaren F1 de ne pas choisir entre Norris et Piastri

Helmut Marko, le conseiller de Red Bull, insiste sur le fait que Max Verstappen doit remporter au moins cinq ou six Grands Prix cette saison pour espérer décrocher son cinquième titre consécutif de champion des pilotes de F1.

Le Néerlandais espère égaler la série de titres remportés par Michael Schumacher chez Ferrari, entre son troisième titre en 2000 et son septième en 2004.

Après sept manches de la saison en cours, le pilote de 27 ans compte deux victoires à son actif ce qui le place en bonne voie pour atteindre l’objectif fixé par Marko d’ici la fin du calendrier de 24 manches.

Cependant, l’homme de 82 ans est parfaitement conscient de la formidable concurrence à laquelle l’équipe de Milton Keynes et son pilote vedette sont confrontés.

Alors que Verstappen occupe la troisième place du classement, derrière Oscar Piastri et Lando Norris, l’Autrichien a souligné l’importance pour le quadruple champion du monde de F1 de voir les deux McLaren s’affaiblir mutuellement dans leur course au titre.

"Il faut absolument cinq ou six victoires à Max pour remporter le titre, et ce sera difficile contre McLaren, car McLaren a prouvé que sa voiture fonctionne sur n’importe quel circuit, avec n’importe quel type de pneus et à n’importe quelle température."

"Tout doit être parfait et fonctionner de manière optimale pour que nous ayons une chance."

"Mais j’espère que Lando Norris renouera avec la victoire et qu’il prendra des points à Oscar Piastri. Il faut en profiter."

Même s’il souhaite que Norris retrouve sa forme, Marko a précisé que Red Bull ne se soucie pas de savoir qui est le plus rapide parmi les deux pilotes, tant qu’ils alternent en termes de compétitivité.

"Merci à Zak Brown qui a annoncé qu’il ne voulait pas choisir entre ses deux pilotes alors notre chance est que les victoires que nous ne prendrons pas se distribuent entre eux."

"Nous sommes en lutte contre les deux McLaren, donc peu importe qui est le plus rapide actuellement. Ils alternent. En principe, Norris était plus rapide à Imola. C’est évidemment un avantage pour nous."

"Pour nous, c’est clair : Max est le numéro 1, tout est concentré sur lui, tandis que McLaren a deux pilotes qui sont généralement aussi rapides. Plus ils alternent, mieux c’est pour nous."