Retour des V8 en F1 : McLaren pourrait devenir motoriste !

L’idée d’un retour aux moteurs V8 en Formule 1 relance un débat technique majeur au sein des équipes et des instances dirigeantes, avec des conséquences potentielles jusqu’à McLaren. Sous l’impulsion de la FIA, une future réglementation plus simple pourrait même pousser l’écurie britannique à envisager la construction de sa propre unité de puissance.

La Formule 1 pourrait connaître un tournant majeur dans la prochaine décennie avec le retour envisagé de moteurs V8 plus simples, plus légers et moins dépendants de l’hybridation électrique. Une orientation portée notamment par la FIA et son président Mohammed Ben Sulayem, qui souhaite s’éloigner des groupes propulseurs actuels jugés trop complexes.

Dans ce contexte, un scénario inattendu commence à émerger : celui de voir McLaren devenir à son tour un constructeur moteur à part entière, à l’image de Red Bull. Une perspective directement liée à une éventuelle simplification de la réglementation moteur prévue pour 2030 ou 2031.

Mohammed Ben Sulayem a lui-même ouvert la porte à cette possibilité, convaincu que des acteurs majeurs pourraient franchir le pas si la philosophie moteur évoluait.

"Je crois que lorsque nous l’introduirons, même McLaren fabriquera son propre moteur," a-t-il déclaré à Sports Business Journal. "Ils achètent des moteurs aujourd’hui parce que c’est une unité très complexe."

Une affirmation qui n’a pas été rejetée par la direction de McLaren. Le directeur exécutif de l’écurie, Zak Brown, a reconnu que le constructeur britannique pourrait étudier cette option dans certaines conditions très précises.

"Je pense que si vous aviez une réglementation moteur qui soit financièrement viable, alors oui, nous envisagerions cela," a confirmé Brown. "Si quelque chose nous est présenté et que cela a du sens financièrement, alors nous y jetterons un œil."

Actuellement, McLaren est motorisée par Mercedes dans le cadre d’un accord client qui court jusqu’en 2030. Mais cette relation, pourtant solide sur le plan sportif, a montré certaines tensions depuis l’introduction des nouvelles unités de puissance hybrides de 2026.

L’écurie de Woking a d’ailleurs admis à plusieurs reprises cette saison qu’il devenait difficile pour une équipe cliente de pleinement comprendre et optimiser ces systèmes sans accès total aux données constructeur.

Dans ce contexte, le débat autour de la direction technologique de la Formule 1 s’intensifie, entre les partisans d’une continuité "très hybride" et ceux qui souhaitent un retour à une architecture plus simple et plus spectaculaire.

Zak Brown, tout en défendant la qualité sportive actuelle, estime que le produit reste globalement attractif malgré les critiques autour des nouvelles unités de puissance.

"La course est excellente," a-t-il insisté en référence à l’ère 2026. "Si vous n’entendiez pas les pilotes et que vous regardiez uniquement à la télévision, le produit est très bon. Il y a des dépassements, des luttes pour la tête, différents leaders."

Le dirigeant américain estime néanmoins que la Formule 1 amplifie naturellement les débats techniques.

"Tout en Formule 1 est amplifié à mille reprises," a-t-il expliqué.

Mais il reconnaît aussi que la direction actuelle prise par les règlements pourrait atteindre ses limites.

"Je pense que nous sommes allés à un extrême que la majorité des pilotes n’apprécie pas," a admis Brown.

"Mais c’est toujours de la course."

"Nous n’arriverons peut-être jamais à un endroit parfait, mais il y a toujours eu de la gestion de règlement, de pneus, et maintenant de batterie."