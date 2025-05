Pourquoi Verstappen a ri après son dépassement sur Piastri à Imola

Max Verstappen a déclaré que sa réaction naturelle avait été de « rire » après avoir dépassé Oscar Piastri au départ à Imola.

Ce dépassement s’est avéré crucial pour Verstappen, qui a remporté sa deuxième victoire de la saison. Verstappen a laissé entendre que Piastri était trop concentré sur George Russell (Mercedes) pour anticiper son attaque et ne pas pouvoir la contrer.

Verstappen cherchera à poursuivre sur sa lancée lors du Grand Prix de Monaco ce week-end, mais interrogé sur ce dépassement époustouflant d’Imola, il a admis avoir dû le revoir à son retour chez lui.

"J’ai bien ri un instant !"

Mais Verstappen a précisé que ce fou rire n’était pas survenu lorsqu’il avait revu son dépassement sur Piastri, mais juste après.

"Non, pas derrière ma télévision, mais j’ai bien ri un instant dans le virage 3. Je me suis dit : ’Il était bien celui-là !’"

Après avoir analysé la situation à la télévision, Verstappen a conclu que Piastri était "à mon avis très inquiet de la présence de George à l’approche de la chicane."

Cela a donc donné à Verstappen la liberté et l’élan dont il avait besoin pour attaquer.

"Je pense qu’en revoyant la situation, on voit qu’il est très concentré sur George, car il était deuxième. Et je comprends. J’ai profité de cet élan, bien sûr. Ensuite, on ne peut plus réagir non plus, car j’ai déjà un certain élan."

George Russell a lui aussi salué à Monaco le départ de Verstappen pour admettre que le Néerlandais avait réalisé "peut-être l’un des meilleurs départs de tous les temps en Formule 1"

"C’était le dépassement de l’année, sans aucun doute. Pour être honnête, c’était le meilleur dépassement que j’ai vu depuis très longtemps. J’ai trouvé mon départ à Barcelone [en 2024, où il a pris la tête depuis la quatrième place sur la grille] plutôt bon, mais oui, le sien était assez spectaculaire."

"C’était donc un peu frustrant de mon point de vue, quand j’ai pris un très bon départ et qu’il n’y avait plus aucune issue. À ce moment-là, je sentais que mon seul espoir était de me battre avec Max dans cette course – on avait vraiment tort – juste pour le voir filer derrière Oscar comme un dingue."

"Mais c’est pour ça qu’il est l’un des meilleurs de tous les temps – on ne peut pas lui enlever ça. Même avec notre relation personnelle, ou tout ce qui s’est passé par le passé, on a toujours du respect pour ce qu’il fait en course. C’était une décision incroyable et il a passé un week-end incroyable. La voiture était super rapide et je pense qu’ils ont surpris tout le monde."