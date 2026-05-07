’Très intéressante’ : McLaren F1 fascinée par la nouvelle Red Bull apparue à Miami

Andrea Stella a admis que McLaren observe avec beaucoup d’attention les choix techniques de Red Bull après l’arrivée du vaste package d’évolutions de la RB22 à Miami, le patron de l’écurie britannique qualifiant notamment le nouveau concept de pontons de l’équipe de Milton Keynes de "très intéressant".

Pour le retour de la Formule 1 à Miami, la majorité des équipes de pointe avaient introduit d’importantes nouveautés, à commencer par McLaren et Red Bull. L’élément le plus visible du package autrichien était sans doute l’interprétation par Red Bull de l’aileron arrière dit "Macarena", introduit en F1 pour la première fois par Ferrari.

Mais pour Stella, ce n’est pas cet élément qui a le plus retenu l’attention. Le directeur de McLaren s’est surtout montré intrigué par la philosophie adoptée autour des pontons de la RB22 pilotée par Max Verstappen et Isack Hadjar.

"Pour ceux qui s’intéressent à l’aspect technique, nous sommes dans une phase très, très intéressante," a expliqué Stella.

L’Italien estime que les différentes équipes empruntent encore des voies techniques très distinctes malgré une réglementation assez restrictive. Un peu comme en 2022, lors du début de l’ère de l’effet de sol.

"En effet, nous revivons un peu cela, mais de manière moins différenciée sur pas mal de designs. Cependant, c’est très intéressant parce que si vous regardez le concept de pontons introduit par Red Bull, il est assez différent du concept adopté, par exemple, par Mercedes et Ferrari, et le style McLaren, le nôtre, est encore différent."

Selon Stella, la Formule 1 est encore loin d’atteindre une phase de convergence technique complète, contrairement à ce qui avait été observé lors des dernières années du précédent cycle réglementaire.

"Il y aura une stabilisation à un moment donné, une convergence, mais nous semblons encore assez loin de cette convergence même si les F1 se ressemblent un peu plus en 2026 qu’en 2022," a-t-il analysé.

"Je pense qu’il va y avoir un processus où chacun va observer les autres, tester certaines choses, et il est certain que chaque équipe va examiner le concept de Red Bull pour en comprendre les avantages. Ils ont fait un gros bond en avant, cela attire toujours les ingénieurs."

Stella a également salué l’ingéniosité de Milton Keynes dans leur manière d’exploiter certaines zones grises du règlement.

"Ils ont été assez intelligents et innovants dans la manière dont ils ont utilisé certaines concessions de légalité pour introduire cette géométrie."

Le patron de McLaren insiste toutefois sur le fait que les monoplaces actuelles restent très différentes les unes des autres dans leur philosophie globale.

"Je pense que les concepts globaux des voitures sont encore loin de converger. Cela ne veut pas dire que certaines choses ne commencent pas déjà à ressembler à une direction commune prise par tout le monde, mais avec les voitures de 2025, après plusieurs années de règlement, elles avaient commencé à beaucoup se ressembler."

"Nous sommes encore loin de cette situation aujourd’hui."