Mercedes F1 se rapproche d’Alpine, la FIA veut s’impliquer dans le dossier

Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a laissé entendre que l’instance dirigeante pourrait intervenir pour vérifier les négociations de Mercedes F1 visant à acquérir une part dans Alpine F1, dont l’actionnaire Otro veut revendre ses 24 % de participation.

Christian Horner était un des acheteurs potentiels, mais Mercedes s’est placée sur les rangs et pourrait devancer le Britannique. Mais la question de savoir si Mercedes pourrait être propriétaire de son équipe et actionnaire d’une autre semble se poser.

Le sujet de la propriété des équipes B en F1 a toujours suscité beaucoup de débats, et l’on peut d’ailleurs s’interroger des questions qui se posent aujourd’hui au niveau de la FIA, qui n’est jamais intervenue pour le fait que Red Bull possède deux équipes.

"Qui n’est pas intéressé par la part d’Otro ?" s’interroge Ben Sulayem. "Vraiment, tout le monde est sur les rangs. Mais j’estime que posséder deux équipes, tant que c’est pour la bonne raison... et quelle est la bonne raison ?"

"Tant que vous n’essayez pas de prendre le contrôle d’une équipe simplement parce que vous ne voulez pas que d’autres le fassent, ou pour obtenir plus de pouvoir de vote lors de l’élaboration des règlements, alors peut-être que c’est acceptable."

"Mais je crois que posséder deux équipes n’est pas la bonne voie. C’est mon point de vue personnel, mais nous étudions la question car c’est un domaine complexe. Nous avons chargé nos équipes d’enquêter pour voir : est-ce possible ? Est-ce autorisé ? Est-ce la bonne chose à faire ?"

"Il y a ce qu’on appelle l’aspect sportif. Si nous perdons, honnêtement, l’esprit sportif, je pense qu’il n’y aura plus de soutien pour ce sport. Donc pour moi, comme je l’ai dit, je ne soutiens pas cela à 100 %."

On peut se demander si Ben Sulayem se pose les mêmes questions face à Red Bull Racing et Racing Bulls, alors que les deux équipes ont longtemps profité des mêmes synergies, et que l’on voit encore en piste, comme dimanche dernier à Miami, des Racing Bulls s’écarter devant des Red Bull.