’Place aux jeunes’ : Schumacher cible Hamilton et Alonso !

Ralf Schumacher estime que le moment est peut-être venu pour Lewis Hamilton de tourner la page en Formule 1 et de laisser sa place chez Ferrari au jeune Oliver Bearman, après un nouveau week-end compliqué pour le Britannique à Miami.

Malgré l’arrivée d’un important package d’évolutions sur la SF-26, Ferrari n’a vu les bénéfices de ses nouveautés que de manière limitée du côté du septuple champion du monde, alors que Charles Leclerc a semblé bien plus à l’aise tout au long du week-end.

"Lewis Hamilton est évidemment dans une meilleure position cette année," a déclaré Schumacher en tant que consultant de Sky Deutschland. "Mais il n’aura probablement aucune chance face à Leclerc sur le long terme. C’est comme ça."

L’ancien pilote allemand estime même que deux vétérans du plateau devraient envisager un départ à la fin de la saison.

"Fernando Alonso et Lewis Hamilton ont vécu une période merveilleuse en Formule 1. Mais je pense qu’il est temps pour eux de quitter le cockpit à la fin de l’année et de donner une chance aux jeunes," a affirmé Schumacher.

Et son idée est claire concernant Ferrari : "C’est pourquoi je dis maintenant qu’il est temps de laisser sa chance à la jeune génération. Oliver Bearman mérite l’opportunité de monter dans la Ferrari."

"Je pense également que s’il obtient cette chance, il peut se battre avec Charles Leclerc. Ce ne serait pas facile pour Leclerc."

Selon lui, Ferrari pourrait toutefois privilégier l’impact marketing d’Hamilton plutôt qu’une logique purement sportive. Le pilote de 41 ans dispose déjà d’un contrat courant jusqu’en 2027, l’option étant en sa faveur.

"Ils veulent conserver la marque Lewis Hamilton," a expliqué Schumacher. "Il y a beaucoup de très bons jeunes pilotes qui arrivent de la Formule 2 et qui méritent une chance. J’espère que la grille sera un peu plus jeune l’année prochaine."

Hamilton, lui, continue de chercher les raisons de ses difficultés. Après la course de Miami, il a notamment pointé du doigt le manque de corrélation entre le simulateur Ferrari et le comportement réel de la monoplace en piste.

"Nous nous basons sur ce que nous testons au simulateur, puis nous arrivons sur le circuit et la voiture se comporte différemment," avait expliqué le Britannique. "En général, je n’aime pas les simulateurs, mais avant cette course, j’y étais chaque semaine, en travaillant constamment sur la corrélation. On monte dans le simulateur, on prépare la voiture, on choisit certains réglages... puis on arrive sur le circuit et ces réglages ne fonctionnent pas."

Hamilton a donc décidé de modifier son approche avant Montréal, un circuit historiquement favorable pour lui.

"Avant le Canada, je ne ferai pas de simulateur. Je serai à l’usine, je participerai aux réunions, mais je vais rester éloigné du simulateur pendant un moment et nous verrons."

Le Britannique a également rappelé que sa course avait été compromise très tôt après un contact avec Franco Colapinto, qui a endommagé le ponton et le plancher de sa Ferrari.

Frédéric Vasseur a reconnu de son côté que Leclerc avait affiché un rythme supérieur durant l’ensemble du week-end.

"Le rythme de Charles était solide lorsque la piste était dégagée et que nous nous battions à l’avant," a indiqué le directeur de Ferrari.

"Mais lorsque nous nous sommes retrouvés dans le trafic, cela est devenu plus compliqué et il a eu du mal à maintenir des temps au tour constants."

Schumacher a enfin élargi son analyse à Mercedes, où il voit déjà Kimi Antonelli prendre progressivement l’ascendant sur George Russell. Le jeune Italien reste sur trois victoires consécutives, toutes décrochées depuis la pole position.

"George Russell est sans aucun doute un superbe pilote de Formule 1, et il a toutes les chances de se battre pour le championnat cette année grâce à son expérience," a expliqué l’Allemand. "Mais malgré cela, on sent que les choses ne se passent pas parfaitement."

"À mon avis, si la situation continue ainsi, il se retrouvera assez rapidement dans un rôle de numéro 2, comme Bottas par le passé."