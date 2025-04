Steiner voit un Piastri qui ’prend du plaisir’ battre Norris en 2025

Günther Steiner pense qu’Oscar Piastri pourrait battre Lando Norris chez McLaren F1. L’ancien patron de Haas pense qu’après sa victoire en Chine, le pilote australien est le favori pour le titre mondial, notamment par son aisance naturelle et sa confiance.

"Je pense qu’en ce moment, Oscar a l’avantage. En Chine, il a montré qu’il avait l’avantage. Il a toujours été meilleur" a déclaré Steiner au Red Flag Podcast. "Si je devais mettre mon argent sur le champion du monde, je le mettrais sur Oscar."

"Quand vous l’avez vu parler après la pole position en qualifications, il semblait plutôt optimiste - normalement, il ne parle pas beaucoup. On peut vraiment voir qu’il prend du plaisir et je pense qu’il en veut encore plus parce qu’il a pris beaucoup de plaisir. Je pense qu’il est en bonne position maintenant."

Steiner pense que McLaren a le rôle de favorite, mais il n’est pas convaincu que l’équipe de Woking soit imbattable en ce début de saison, car elle doit tout faire parfaitement : "Je ne dirais pas que personne ne peut rivaliser avec McLaren."

"Ce n’est pas aussi facile que ça en a l’air parce que vous avez vu dans le Sprint que s’ils ne font pas un travail parfait, ils perdent quand même. Ils n’ont pas le droit à l’erreur car il y a toujours quelqu’un qui attend pour leur prendre la victoire. S’ils font un travail parfait, je pense qu’ils sont l’équipe à battre."

"Oui, ils avaient une bonne distance avec les autres voitures, mais ce n’est pas comme s’ils les avaient dépassées ou quoi que ce soit d’autre. Les Mercedes font parfois preuve d’une bonne vitesse, d’une très bonne vitesse. Ils ont juste besoin d’un peu plus et ils peuvent arriver à la hauteur de McLaren, à mon avis."

L’Italien est impressionné par Mercedes, malgré les performances qui sont restées discrètes parmi les observateurs, mais dont la régularité est évidente : "Je pense que Mercedes fait du bon travail cette année. Évidemment, ils ne battent pas McLaren, mais personne ne connaît leurs performances."

"C’est très peu visible. On voit davantage les performances de Lewis chez Ferrari que celles de Mercedes, car ce n’est pas Lewis Hamilton qui conduit la voiture. Lewis attire l’attention, c’est une star. Les gens sont attirés par lui."

"L’équipe Ferrari est soumise à une pression énorme, principalement à cause de Lewis. Quoi qu’il arrive, il est au centre de l’attention. Mais en le recrutant, Ferrari devait savoir à quoi s’attendre. Même sans Hamilton, Mercedes obtient de bons résultats, mais aujourd’hui, les pilotes sont presque invisibles pour le public."

"La presse s’intéresse beaucoup plus à Ferrari et à Hamilton qu’à Mercedes, même si cette dernière est actuellement plus performante. Tout cela témoigne une fois de plus de l’attrait magnétique de la personnalité d’Hamilton, qui se détache même sur la toile de fond générale de Ferrari."

Steiner fait de Mercedes la deuxième équipe derrière McLaren actuellement : "Ils le sont, il n’y a aucun doute à ce sujet pour le moment. Ce qu’ils ont contre eux en ce moment... ce sont tous les deux de bons pilotes, mais l’un d’eux est un débutant et un débutant a besoin de temps. Sinon, ils seraient beaucoup plus forts, mais on ne peut pas tout choisir."

"En tant que machine, ils sont les deuxièmes meilleurs, les plus réguliers entre les qualifications et la course. Ils font du bon travail en tant qu’équipe. Ils ont George Russell, ils sont à la tête de l’équipe, et maintenant ils attendent juste que Kimi Antonelli se faufile derrière lui, lentement et lentement, et il y arrive."