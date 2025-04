Vérité déformée : Vowles dément la ’rupture’ des négociations avec Sainz vue dans Drive to Survive

Drive to Survive a encore bien joué sur la vérité et l’enchainement des faits dans sa dernière saison.

Et c’est cette fois le récit qui est fait des négociations entre Williams F1 et Carlos Sainz qui est au coeur de la polémique.

James Vowles, directeur de l’équipe Williams, a expliqué en quoi ses tentatives pour recruter Carlos Sainz l’an dernier différaient de la description donnée dans la série de Netflix

Les efforts de Vowles pour recruter Sainz étaient relatés dans le quatrième des 10 épisodes.

L’épisode montre Vowles en compétition, pour la signature de Sainz, avec Sauber et Alpine. Le processus a duré plusieurs mois : Vowles a contacté Sainz pour la première fois lors du Grand Prix d’Abu Dhabi en décembre 2023, le départ du pilote de Ferrari a été rendu public en février 2024 et Williams a annoncé sa signature en juillet 2024.

Une scène au milieu de l’épisode montre un James Vowles anxieux attendant un Sainz qui ne se présente pas à l’heure prévue pour signer son contrat. Cependant, le directeur de l’équipe Williams a déclaré avoir toujours été en contact étroit avec son futur pilote.

"Du début à la fin – contrairement à ce qui a été décrit, en réalité – Carlos et moi nous parlions quotidiennement, voire tous les deux ou trois jours. Il n’y a jamais eu de rupture de communication. Et nous savions qu’il n’allait pas venir ce soir là, ce qui a été montré se passait bien avant l’heure du rendez-vous prévu. Un peu dommage comme déformation. Une erreur de montage ?"

Bien que des personnalités comme Flavio Briatore aient approché Sainz, Vowles a déclaré que le pilote l’avait toujours tenu informé de la situation.

"Il a été honnête et transparent, tout comme moi, tout au long de la relation."

"C’est ce qui a fait, je pense, une relation solide, car cette transparence de ma part lui a permis de voir : ’voici nos faiblesses, nos forces, voici ce qui se passe’. Quand on fait ça sur trois ou quatre semaines, on peut cacher certaines choses. Mais si on fait ça sur six mois, comme nous l’avions prévu, on ne peut rien cacher."

"C’était pareil pour lui. J’ai vu le vrai Carlos sous tout cela, et c’était important pour moi. Je peux voir ses faiblesses et ses forces, et c’est pourquoi j’ai pu déterminer que cela fonctionnerait vraiment pour toutes les parties."

Vowles a déclaré que laisser les producteurs de Drive to Survive filmer leurs discussions avait été une décision risquée mais il reste satisfait de leur représentation dans la série.

"Je trouve que Netflix a fait du très bon travail malgré tout. Il y avait encore plus de rebondissements que ce qu’on voyait là en réalité !"

"Ils en ont capturé une partie, car nous les avons laissés entrer dans notre vie. Un gros risque de notre part, car à certains moments, nous aurions pu passer pour des imbéciles. Mais en réalité, capturer l’émotion ressentie dans ces montagnes russes, je pense que c’est une bonne chose pour le sport de comprendre ce qui se passe réellement en dessous. Mais il y a eu plus de rebondissements que ça en vérité !"