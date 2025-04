Hülkenberg a visité l’usine Audi F1 avant le Grand Prix du Japon

Nico Hülkenberg est prêt pour le Grand Prix du Japon, après avoir visité l’usine d’Audi F1 à Neubourg, où le travail est intense sur les moteurs 2026. Le pilote allemand se félicite de l’avancée du projet et se montre optimiste pour la suite de ce qu’il y aura du côté de Sauber.

"J’ai visité la nouvelle usine de Formule 1 d’Audi à Neubourg après le Grand Prix de Chine. Je suis impressionné par ce que j’ai vu. Les installations démontrent à quel point Audi prend la F1 au sérieux" a déclaré Hülkenberg.

"Tout ce qu’Audi a fait dans le sport automobile a été exécuté avec précision. Après qu’Adam Baker et Stefan Dryer m’ont fait visiter l’usine, je suis enthousiasmé par les progrès réalisés par l’équipe sur l’unité de puissance 2026."

"C’était un plaisir de parler aux gens de Neuburg et de sentir leur passion. Ils travaillent tous sans relâche et avec dévouement pour faire de ce projet une réussite. Je suis fier de faire partie de cette aventure et je suis impatient d’affronter les années à venir."

En attendant 2026, il est impatient de rouler à Suzuka : "Ensuite, Suzuka. C’est l’un de ces circuits qui vous poussent vraiment en tant que pilote. Il est rapide, technique et exigeant, ce qui le rend gratifiant à la fin d’un tour. J’aime toujours courir ici - les fans sont parmi les plus passionnés du monde."

"Si l’on considère les deux premières courses de la saison, nous avons des points positifs sur lesquels nous pouvons nous appuyer et nous savons où nous devons nous améliorer. L’objectif est maintenant d’utiliser ces connaissances lors des trois courses et de les transformer en performances régulières et compétitives."

Gabriel Bortoleto se sent de plus en plus à l’aise dans son rôle de pilote de F1 après deux courses : "Les week-ends de course précédents ont été pour moi d’énormes expériences d’apprentissage, et je m’attends à ce que Suzuka ne soit pas différent. C’est un circuit sur lequel j’ai toujours voulu courir - exigeant mais excitant, avec beaucoup d’histoire - en particulier pour les Brésiliens."

"J’ai fait beaucoup de préparation dans le simulateur et je suis impatient d’en faire l’expérience en conditions réelles. Les deux dernières manches m’ont montré ce qu’il fallait faire pour gérer une distance de course complète et s’adapter à des conditions différentes, et j’ai l’impression de progresser à chaque séance."

"Mon objectif est de continuer à apprendre, d’améliorer mon rythme et d’être prêt à saisir toutes les opportunités qui se présenteront à nous. Une triple course est intense, mais j’ai hâte de relever le défi et de voir comment je peux me développer au cours des prochaines courses."

Binotto veut "progresser", Wheatley fait ses grands débuts

Mattia Binotto, directeur technique et directeur des opérations de Sauber, est satisfait d’avoir pu placer son équipe dans la hiérarchie : "Les premières courses de la saison nous ont permis de bien comprendre où nous nous situons en tant qu’équipe et où nous devons nous améliorer."

"Melbourne et Shanghai ont montré que nous avons le potentiel pour nous battre pour les points, tandis que la Chine a été plus malchanceuse et difficile, mais tout de même précieuse en termes de données et d’apprentissage."

"Suzuka est un circuit qui exige précision et confiance dans les virages à grande vitesse, et il sera crucial de tout mettre en œuvre dès le début du week-end. Avec un triplé à venir, la régularité sera la clé - nous devons profiter de chaque opportunité et continuer à progresser. L’équipe travaille d’arrache-pied, aussi bien sur le circuit qu’à Hinwil."

Jonathan Wheatley, directeur de l’équipe, fera ses grands débuts officiels à la tête de l’équipe : "Après avoir passé du temps à rencontrer nos employés à l’usine de Hinwil, je suis impatient de rejoindre l’équipe sur le circuit historique de Suzuka pour ma première course et de commencer à travailler sur nos plans pour cette saison et au-delà."

A noter que Stake et Sauber ont fait une blague sur les réseaux sociaux en présentant une livrée représentant un steak. Le commentaire parlant de "date de péremption" laisse - heureusement - penser qu’il s’agit bien d’un poisson d’avril, car cette livrée est de très mauvais goût. Nous vous laissons juger par vous-mêmes ci-dessous.