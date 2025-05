Sainz sait comment éviter tout conflit d’intérêt si son père devient président de la FIA

Carlos Sainz a nié tout conflit d’intérêts si son père choisissait de se présenter à la présidence de la FIA.

Sainz Senior a récemment fait part de son intérêt à monter une campagne pour concurrencer Mohammed Ben Sulayem lors de l’élection présidentielle prévue en fin d’année.

L’approche de bon sens de l’Espagnol a été saluée dans le paddock de la F1, l’homme de 63 ans étant le premier à manifester son intérêt pour la présidence de la FIA. Alexander Wurz étudierait aussi une candidature potentielle, avec un travail reconnu en tant que président du Grand Prix Drivers’ Association (GPDA).

Concernant Sainz, des inquiétudes ont été soulevées quant à un éventuel conflit d’intérêts, son fils étant pilote de F1 à temps plein chez Williams, sans parler de son rôle, avec George Russell, de directeur du GPDA.

Mais le pilote Williams a affirmé que tous deux prendraient des précautions supplémentaires pour éviter que cela ne devienne un problème.

"J’ai essayé d’imaginer des scénarios où cela pourrait arriver, mais je ne vois vraiment pas comment cela pourrait se produire," a déclaré Sainz.

"Mon père sera évidemment extrêmement prudent, tout comme moi, car je ne souhaite surtout pas que mon image ou sa carrière soit ternie par cette situation."

"Nous ferions même l’inverse. Je ne vois aucun conflit d’intérêts."

"Vous connaissez personnellement mon père ou vous me connaissez personnellement ; nous sommes des gens honnêtes, je ne compromettrais jamais cette situation en sport automobile."

"De plus, mon père et moi, nous nous séparerions. Il ne serait plus mon manager."

"Ceux qui connaissent mon père et moi savent que nous ne ferions jamais rien qui puisse constituer un conflit d’intérêts."