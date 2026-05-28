Williams F1 progresse mais Vowles juge l’équipe ’encore loin de ses objectifs’

Le Grand Prix du Canada 2026 confirme le tournant encourageant pour Williams F1. Malgré un début de saison en deçà des attentes et un retard net face à d’autres équipes au championnat, l’écurie britannique confirme sa trajectoire ascendante initiée à Miami. À Montréal, la monoplace a démontré un rythme solide, capable de briguer régulièrement le top 10 avec Carlos Sainz, qui a terminé la course en neuvième position, inscrivant deux points de plus au passage.

Néanmoins, ce week-end canadien laisse un goût d’inachevé, et le directeur de l’équipe, James Vowles, se tourne désormais vers Monaco avec l’espoir de concrétiser ces progrès techniques par des points.

"C’est formidable de constater qu’à Miami et au Canada, nous avons amélioré nos notre voiture et nos performances avec un grand succès. Même si nous sommes encore loin de nos objectifs, nous sommes désormais capables de marquer des points lors de ces courses lorsqu’ils se présentent" a déclaré Vowles.

"Nous n’avons pas tout réussi au Canada. Il y a des décisions que nous aurions clairement prises différemment avec Carlos. Quant à Alex, ce n’est pas de sa faute : il avait une voiture capable de marquer des points et était en position de le faire avant son abandon."

"Le plus important pour moi, c’est que nous démontrons nos progrès et que nous avançons. Le début de saison n’a pas été celui que nous espérions. Nous accusons toujours un retard important au classement par rapport à Alpine et Racing Bulls. Mais nous progressons."

"À l’approche de Monaco, je pense que la voiture devrait encore une fois être légèrement plus performante, et ce devrait être un circuit où nous aurons une nouvelle fois l’occasion de voir si nous pouvons nous battre pour une place dans le top 10, avec évidemment plus d’importance pour les qualifications que lors des deux dernières courses."

"Au cours des six prochains mois, nous avons un programme de développement solide et efficace à dérouler et qui nous permettra d’être performants en piste la plupart des week-ends, et de continuer à progresser dans cette voie et de nous assurer de retrouver une place régulière dans les points."