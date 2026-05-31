Fornaroli vise la F1 pour 2027 mais sans garantie de la part de McLaren

Fraîchement couronné champion de Formule 2 en 2025, Leonardo Fornaroli poursuit son ascension avec un objectif désormais clairement affiché : décrocher un baquet en Formule 1 dès la saison prochaine. Intégré au programme de développement de McLaren, le jeune Italien de 21 ans a franchi une étape importante en rejoignant l’écurie de Woking comme pilote de réserve et de développement sous la direction d’Andrea Stella. Entre premières responsabilités en piste, travail intensif au simulateur et immersion progressive dans l’environnement de la F1, Fornaroli avance rapidement dans une trajectoire qui pourrait le mener très vite sur la grille.

Cette montée en puissance s’accompagne d’un programme particulièrement chargé, incluant des présences sur certains Grands Prix, des sessions en simulateur et même des participations à des séances de roulage en essais libres 1 selon les opportunités. McLaren structure ainsi l’apprentissage de son protégé autour des exigences de la Formule 1 moderne, où la gestion de l’énergie électrique devient un élément central de performance. Une immersion progressive mais intense, que Fornaroli aborde avec enthousiasme et ambition.

Interrogé par le Corriere della Sera, Leonardo Fornaroli ne cache pas sa satisfaction concernant ses débuts avec McLaren.

"Je me sens très bien," a-t-il confié. "McLaren sait comment aider les jeunes pilotes à progresser."

Le champion de Formule 2 souligne également la qualité de son programme actuel.

"Oui, je ne peux pas rêver mieux : les essais, la préparation et le simulateur se passent tous très bien."

L’Italien a récemment pris le volant de la McLaren de 2023 à Silverstone puis à Austin dans le cadre de son programme de préparation, une expérience marquante pour lui.

"Cela faisait quelques mois que je n’étais pas monté dans une voiture de course, donc les premiers tours ont été un choc," a-t-il admis. "Ce qui m’a le plus impressionné, c’est la puissance au freinage et la capacité à garder de la vitesse dans les virages rapides. J’en suis resté sans voix."

Une grande partie de son travail actuel se concentre désormais sur le développement au simulateur.

"Avant chaque week-end de course, je fais des séances au simulateur en suivant le même programme que les pilotes titulaires. Il y a énormément de choses à comprendre autour de l’utilisation de l’énergie électrique."

Fornaroli bénéficie également de l’expérience directe des pilotes titulaires de McLaren, Lando Norris et Oscar Piastri, qu’il côtoie régulièrement dans le cadre de son intégration.

"Ils essaient de m’aider de toutes les façons possibles. Et j’essaie aussi de leur apporter ma contribution en retour."

Concernant ses ambitions, le message est clair et sans détour. Fornaroli a exprimé son souhait de rejoindre rapidement un autre talent italien en pleine ascension, Kimi Antonelli, actuellement en tête du championnat du monde avec Mercedes.

"J’espère être en Formule 1 l’année prochaine," a-t-il affirmé.

"J’espère courir aux côtés de Kimi le plus vite possible. C’est un grand moment pour le sport automobile italien."

Toutefois, il garde une certaine ouverture sur d’autres disciplines si l’opportunité F1 ne se concrétise pas immédiatement.

"Il existe aussi d’autres chemins intéressants. L’IndyCar et l’Hypercar sont tous les deux très attractifs dans le programme McLaren Racing."