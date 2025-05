Racing Bulls s’interroge sur la hiérarchie à Barcelone

Isack Hadjar est heureux d’enchainer une nouvelle course après Monaco, où il a signé son meilleur résultat en F1 avec une sixième place. Le pilote Racing Bulls veut capitaliser sur le fait qu’il est dans une bonne dynamique, et sur un tracé de Barcelone qui devrait convenir à la VCARB 02.

"Alors que nous nous dirigeons vers Barcelone, la dernière course du triplé de courses, nous arrivons sur un circuit sur lequel j’ai déjà couru. C’est un circuit classique avec un peu de tout et un tracé qui met vraiment la voiture à l’épreuve" a déclaré Hadjar.

"Je pense que ce circuit devrait jouer sur nos points forts et je suis optimiste quant au fait qu’il conviendra bien à notre voiture. Nous allons rester concentrés et continuer à travailler dur. L’équipe a fait des efforts incroyables depuis le début de la saison et notre objectif reste le même, à savoir rechercher la performance maximale."

De son côté, Liam Lawson s’attend à quelques évolutions hiérarchiques et un ressenti différent avec la directive sur les ailerons flexibles : "C’est une bonne chose de terminer le triplé de courses à Barcelone. C’est un circuit sur lequel nous avons beaucoup testé au fil des ans et qui est donc très familier à toutes les équipes et à tous les pilotes."

"Normalement, c’est une course assez serrée, mais avec quelques changements dans le règlement auxquels il faut s’adapter, nous sommes prêts pour un week-end intéressant. Nous sortons d’un excellent week-end à Monaco pour l’équipe et nous sommes prêts à marquer des points à Barcelone."

Alan Permane, le directeur de la compétition de Racing Bulls, est curieux de voir l’impact de la directive technique sur les performances de chacun : "Nous nous rendons à Barcelone, à quelques encablures de Monaco, au bord de la mer Méditerranée."

"Le Circuit de Barcelona-Catalunya est un circuit que les équipes et les pilotes connaissent bien et qui exige une grande efficacité aérodynamique. Ce week-end marque l’introduction de la directive technique de la FIA visant à réduire la flexibilité de l’aileron avant."

"Tous les regards seront tournés vers les premiers temps d’essais libres pour voir si la hiérarchie a été bouleversée. La nature rapide du circuit et les températures ambiantes et de piste élevées attendues donnent aux pneus un véritable travail et Pirelli apportera ses trois composés les plus durs."

"Les récents changements apportés au tracé de la piste ont facilité les dépassements, ce qui ouvrira des options stratégiques pour dimanche. Barcelone possède l’une des plus longues lignes droites vers le virage 1 de la saison et il est donc essentiel de prendre un bon départ pour les 66 tours de course de dimanche après-midi."