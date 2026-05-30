Le blocage de Ferrari et Audi sur les moteurs F1 de 2027 agace Sainz

Carlos Sainz estime que la FIA doit adopter une position ferme concernant l’évolution des règlements moteurs prévue pour 2027. Le pilote Williams considère que les ajustements envisagés sont bénéfiques pour la Formule 1 et que l’instance dirigeante ne doit pas hésiter à les imposer si nécessaire.

Le débat autour de l’avenir des groupes propulseurs continue d’agiter le paddock. Alors que les moteurs introduits en 2026 reposent sur un partage égal de la puissance entre le moteur thermique et la partie électrique, la FIA étudie actuellement une modification importante pour 2027.

L’idée est de faire évoluer le ratio de puissance de 50/50 à 60/40 en faveur du moteur à combustion interne afin de réduire la dépendance à l’énergie électrique et d’atténuer certains problèmes observés depuis le début de cette nouvelle réglementation.

Le sujet fait actuellement l’objet de discussions entre la FIA, la Formula One Management, les équipes et les cinq motoristes engagés en Formule 1. Toutefois, plusieurs constructeurs ne partagent pas la même vision.

Honda, Mercedes High Performance Powertrains et Red Bull Powertrains seraient favorables à cette évolution, tandis qu’Audi et Ferrari s’y opposeraient sans contreparties notables.

Cette opposition est loin d’être anodine. Toute modification nécessite en effet une majorité qualifiée au sein du Power Unit Advisory Committee. Celle-ci doit réunir quatre des cinq motoristes, ainsi que l’approbation simultanée de la FIA et de la FOM. Dans ces conditions, l’opposition combinée d’Audi et de Ferrari suffit actuellement à bloquer le projet.

Carlos Sainz estime néanmoins que la FIA ne doit pas se laisser freiner par ces résistances si elle considère que le changement est bénéfique pour la discipline.

Interrogé sur ses précédents appels à une FIA plus ferme sur ce dossier, le pilote Williams a précisé sa pensée.

"Il y a la Commission F1 où les équipes disposent d’un vote, et c’est là que je disais à la FIA et à la FOM de faire avancer cette mesure et de rester fidèles à leur ligne," a expliqué l’Espagnol.

"Parce que si elles affirment que cela doit être ainsi, je suis quasiment certain que les équipes qui se plaignent ou qui ne sont pas totalement alignées avec elles n’auront pas d’autre choix que de s’y conformer."

Sainz reconnaît toutefois que le consensus reste souhaitable.

"Évidemment, tout le monde doit être d’accord, mais en même temps, si c’est pour le bien du sport, pour la qualité des courses et pour le spectacle, je suis un grand partisan de dirigeants qui adoptent une approche très ferme et une position forte."

Le pilote Williams est convaincu que les modifications actuellement étudiées peuvent améliorer significativement les moteurs de nouvelle génération.

"Je pense qu’il existe une marge de progression pour améliorer ce moteur et cette réglementation grâce à ce qui est proposé pour l’année prochaine," estime-t-il.

"Je ne pense pas que nous puissions faire beaucoup plus cette année et, de mon côté, j’ai décidé d’arrêter un peu de me plaindre, parce qu’il est clair que cette saison n’est pas idéale et qu’elle ne le sera jamais vraiment. Même si cela a été nettement mieux à Miami et Montréal. Au moins nous attaquons les virages avec un besoin de prendre les freins et du pilotage."

"Mais je suis très confiant pour l’année prochaine et pour l’ampleur des changements que cela peut apporter."