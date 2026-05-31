Mercedes dans le flou après la panne de Russell... et il y aura plusieurs mois d’attente avant de comprendre !

La panne qui a contraint George Russell à l’abandon lors du Grand Prix du Canada continue d’inquiéter Mercedes F1. L’écurie allemande a révélé qu’elle devra attendre plusieurs mois avant de pouvoir examiner physiquement le module ERS défectueux, retardant considérablement l’identification précise de l’origine du problème.

Alors que Mercedes se retrouve engagée dans une lutte interne pour les titres mondiaux avec George Russell et Kimi Antonelli, cette situation complique la tâche de l’équipe, qui risque de voir le même incident se reproduire avant même d’avoir pu en déterminer les causes exactes.

À Montréal, Russell et son équipier Kimi Antonelli se disputaient la tête de la course lors des premiers tours lorsque la W17 du Britannique a soudainement rendu les armes au bout de 30 boucles. Après avoir quitté la piste dans l’herbe, sa monoplace s’est immobilisée à la suite d’une défaillance du système de récupération d’énergie.

Il s’agit du deuxième problème de fiabilité rencontré par Mercedes en deux week-ends de course consécutifs. À Miami déjà, Antonelli avait été victime d’un souci de batterie lors des essais libres.

Directeur adjoint de l’équipe Mercedes, Bradley Lord a tenu à souligner que Russell n’avait aucune responsabilité dans cet abandon.

"Ce n’était absolument pas la faute de George. Il a piloté brillamment tout le week-end et je pense qu’il aurait été un vainqueur tout à fait méritant du Grand Prix après sa performance, avec deux pole positions et une victoire en Sprint,"a-t-il expliqué.

Lord a ensuite détaillé la nature de l’incident.

"Il y a eu une coupure soudaine du système ERS lorsque George est arrivé dans le virage 8, et cela a également provoqué des dégâts assez importants par la suite. Nous avons récupéré la voiture et avons pu extraire le module concerné."

Toutefois, l’analyse approfondie du composant ne pourra pas débuter avant un long moment. En raison des protocoles de sécurité imposés au Canada pour ce type d’équipement haute tension, le module doit suivre une procédure avant de pouvoir être rapatrié dans un avion au Royaume-Uni.

"Il va devoir subir des procédures de sécurité assez inhabituelles avant de pouvoir être expédié à l’usine à Brixworth."

"Il faudra donc plusieurs mois avant que le matériel ne revienne. Nous allons devoir analyser en profondeur toutes les données pour comprendre exactement ce qui s’est passé, puis déterminer comment éviter qu’un tel problème ne se reproduise sur les autres modules à l’avenir."

Cette situation place Mercedes dans une position délicate selon Lord.

"Tant que la cause racine de la défaillance n’est pas identifiée avec certitude, l’équipe moteur ne peut exclure qu’un incident similaire touche à nouveau l’une des monoplaces lors des prochaines manches."