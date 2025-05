Red Bull aimerait retrouver son niveau d’Imola ce week-end

Max Verstappen arrive ce week-end sur un circuit de Barcelone qui lui a réussi par le passé. Le pilote Red Bull est sur une série de sept podiums en Espagne, et il a remporté les trois dernières éditions de la course, en plus de sa première victoire en carrière il y a neuf ans.

"Monaco n’a pas été la course la plus excitante pour nous : nous avons fait tout ce qu’il fallait, mais en fin de compte, nous ne pouvions pas faire grand-chose de plus en course après le résultat des qualifications" a déclaré Verstappen.

"On se dirige vers l’Espagne, la dernière d’un triplé de courses, nous espérons voir une meilleure performance et quelque chose de plus proche de ce que nous avons eu à Imola. Je pense que nous devrions être plus à l’aise avec la voiture et donc plus compétitifs."

"Le circuit a beaucoup d’histoire, il comporte de longues courbes et des virages à grande vitesse, et c’est toujours un bon circuit à piloter. C’est en Espagne que j’ai remporté ma première course de Formule 1, j’y ai donc beaucoup de souvenirs particuliers et j’espère que nous pourrons maximiser nos performances du mieux possible cette semaine."

Yuki Tsunoda veut oublier Monaco, où il a été piégé par une qualification difficile, et il espère mieux terminé ce triplé de courses qu’il avait débuté par un énorme crash à Imola : "Nous savions que Monaco serait un défi après les qualifications et, en fin de compte, le week-end a été très long pour nous."

"Mais je me concentre maintenant sur l’Espagne et sur l’obtention d’un bon résultat sur ce circuit. J’aime courir à Barcelone, j’aime la piste et j’aime la nourriture espagnole ! C’est un circuit que tous les pilotes connaissent bien, nous y avons fait beaucoup de tours lors des essais précédents."

"Avec les changements de réglementation, cela pourrait rendre ce week-end intéressant. Nous espérons être plus compétitifs sur ce type de circuit, avec le mélange de virages et la longue ligne droite principale, et j’ai hâte de voir comment nous allons nous comporter."

"Ces dernières semaines ont été très chargées, mais c’est agréable de revenir devant les fans européens et plus près de chez soi. J’espère qu’en tant qu’équipe, nous pourrons tout mettre en œuvre et obtenir un bon résultat à Barcelone pour terminer ce triplé de courses de façon positive."