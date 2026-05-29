Williams en difficulté, mais Vowles refuse de croire à un départ de Sainz et Albon

Alors que les spéculations autour du marché des pilotes commencent à s’intensifier en vue de 2027, James Vowles se veut catégorique. Le directeur de Williams F1 assure que Carlos Sainz et Alexander Albon restent pleinement investis dans le projet à long terme de l’écurie britannique malgré un début de saison 2026 difficile.

Les rumeurs vont bon train dans le paddock concernant l’avenir de plusieurs pilotes dont les contrats arrivent à échéance à la fin de la saison. Chez Williams, les interrogations concernent notamment Carlos Sainz et Alexander Albon, deux pilotes qui sont actuellement dans la dernière année de leurs engagements respectifs.

Malgré ces spéculations, James Vowles ne semble guère inquiet quant à la fidélité de son duo de pilotes.

"Concernant la silly season et les rumeurs, allez parler à Alex, allez parler à Carlos," a déclaré le patron de Williams.

"Ils veulent faire partie de cette aventure, et c’est la meilleure réponse que je puisse vous donner. Mon travail consiste à faire en sorte qu’ils aient toujours envie de la poursuivre."

Cette confiance affichée intervient pourtant dans un contexte compliqué pour l’écurie de Grove. Après avoir terminé cinquième du championnat constructeurs en 2025, Williams a connu un recul dans la hiérarchie cette saison.

La FW48 a notamment débuté l’année avec un surpoids estimé à environ 28 kilogrammes, un handicap que l’équipe s’est attelé à réduire progressivement sans toutefois atteindre son objectif avant quelques mois encore.

Après les premières manches de la saison, Williams n’occupe que la huitième place du championnat constructeurs avec sept points au compteur, dont six inscrits par Carlos Sainz.

Malgré cette situation, l’Espagnol reste confiant quant à la capacité de l’équipe à retrouver sa trajectoire.

"Après les difficultés que nous avons rencontrées durant l’hiver, il est rapidement apparu que nous n’étions toujours pas au niveau où nous devrions être dans plusieurs domaines," a reconnu Sainz.

"Je pense que l’équipe a pris des mesures très rapides pour corriger cela et recruter des personnes clés," a-t-il ajouté.

Vowles partage cette analyse et assure que le redressement est déjà en cours au sein de la structure britannique.

"Je veux montrer que nous avons la capacité de rebondir et d’améliorer nos performances à un rythme très élevé, ce que nous sommes en train de faire actuellement," a-t-il expliqué.

Le directeur de Williams souligne également l’importance du soutien apporté par les actionnaires du groupe dans cette phase de reconstruction.

"Le soutien de notre conseil d’administration est important pour moi parce qu’il démontre que tous les systèmes et les principes fondamentaux que nous avons mis en place restent pertinents," a-t-il poursuivi.

Enfin, Vowles estime que ni Sainz ni Albon ne se satisferont d’une simple présence occasionnelle en Q3. Selon lui, les deux pilotes attendent davantage du projet Williams.

"Ils ne sont pas ici pour juste de bons résultats de temps en temps, et ils ne s’intéressent pas simplement au fait d’atteindre la Q3. Ils veulent des podiums et gagner à terme," a-t-il affirmé.

"Ils veulent que nous démontrions que nous disposons des infrastructures et des outils capables de résoudre les problèmes lorsqu’ils apparaissent. Je pense que nous sommes sur la bonne voie, mais nous n’avons pas encore fait suffisamment."

Reste à savoir si une place se libère chez Red Bull Racing en cas de départ surprise de Max Verstappen si Carlos Sainz tenterait de rejoindre son ancienne famille. Et beaucoup diraient qu’il serait bien idiot de ne pas le tenter !