’Indépendant contre multinationale’ : comment Haas F1 voit sa rivalité avec Cadillac

Haas F1 considère Cadillac comme sa nouvelle grande rivale, a admis son directeur, Ayao Komatsu. Les deux équipes sont américaines et la nouvelle arrivante a une grande popularité, mais le Japonais pense que Haas a encore une belle histoire à raconter, après déjà plus de dix ans sur la grille. Avec deux équipes venant des Etats-Unis, une rivalité naturelle se crée, mais les deux équipes ne jouent pas dans la même cour en matière de moyens à long terme et d’ambitions.

Les dirigeants de General Motors et de Cadillac n’ont pas caché leur ambition de devenir la principale écurie américaine, surtout avec le projet de moteur derrière, ce qui a ainsi créé une compétition entre les deux. Et Komatsu a reconnu qu’il existait une rivalité avec Cadillac pour ce titre.

"Oui, mais dans le bon sens du terme" a-t-il déclaré à SBJ.

"C’est juste que la différenciation est totalement claire. Gene est arrivé il y a 11 ans, à une époque où la Formule 1 n’avait rien à voir avec ce qu’elle est aujourd’hui. Et il est resté à nos côtés et il est, disons, arrivé en tant que passionné indépendant, et nous sommes toujours une équipe de course."

"De son côté, Cadillac arrive alors que la Formule 1 est en plein essor et qu’il y a une odeur d’argent, et c’est une grande entreprise, GM est une très, très grande entreprise, donc même sans chercher à le faire, la différenciation est claire, l’indépendant américain et la multinationale américaine."

Mais avec une base en Angleterre, un sponsor titre japonais et des liens en Italie avec Ferrari et Dallara, Haas est une équipe mondiale.

"Nous sommes une équipe américaine dans le sens où nous sommes détenus à 100 % par un entrepreneur milliardaire américain, Gene Haas."

"Nous avons notre siège à Charlotte, puis nous avons des bureaux à Maranello, en Italie, et à Banbury, au Royaume-Uni. Nous sommes donc mondiaux dans ce sens, mais en termes d’identité, nous sommes une équipe américaine détenue par un entrepreneur américain."