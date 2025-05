Sainz déplore les critiques ’injustes’ à l’encontre de Hamilton

Carlos Sainz n’est pas surpris que Lewis Hamilton peine à s’adapter à Ferrari cette année. Le pilote Williams F1 vient de la Scuderia et explique que pour un pilote expérimenté qui change d’équipe, comme lui et Hamilton notamment, il est plus difficile de s’adapter et supprimer ses mauvaises habitudes que pour un débutant.

"Je pense que les difficultés sont réelles pour lui, pour moi et pour Nico Hülkenberg" a déclaré Sainz. "Elles sont réelles pour tout débutant dans une équipe, bien qu’un débutant ait moins d’expérience, mais aussi moins de mémoire musculaire des autres voitures qu’il a récemment conduites, car il arrive avec une feuille blanche."

"Nous avons la mémoire musculaire de 24 courses de trois ou quatre années consécutives au cours desquelles nous avons conduit une voiture différente, de sorte que tout nous semble bizarre. Pour en revenir à Lewis, le processus d’adaptation est tout à fait normal."

"Il a passé 10 ans (sic) dans la même équipe, donc je pense que tout lui semblerait complètement étrange et décalé dans la Ferrari. La seule chose que nous puissions faire en tant qu’équipe, c’est de nous adapter à l’évolution de la situation.

"La seule chose que nous pouvons faire en tant que pilotes est d’essayer de rendre ce processus d’adaptation aussi court que possible, mais le processus et les courses seront toujours des moments où vous aurez besoin d’un certain temps pour vous adapter."

L’Espagnol s’agace de voir le palmarès et le talent de Hamilton remis en question à cause d’un mauvais début de saison : "On peut juger du temps qu’il faut à un pilote pour s’adapter à une équipe, mais juger la carrière d’un pilote dans cette équipe sur six ou sept courses, c’est injuste."

"On peut probablement juger du temps qu’il faut à un pilote pour s’adapter à une équipe, mais nous devons attendre des années pour voir comment cela se passe pour moi chez Williams, comment cela se passe pour lui, comment cela se passe pour Nico chez Sauber/Audi. Seul le temps nous le dira."

Sainz s’est qualifié devant Hamilton deux fois de suite, mais il se félicite surtout de ce que cela représente pour Williams F1 : "Pour moi, ce n’est pas tant la satisfaction d’avoir battu Ferrari lors des deux dernières séances de qualification, c’est la satisfaction du travail que nous faisons."

"Je sais qu’il y a cinq courses, cela n’aurait pas été possible. Nous avons changé des choses dans ma conduite, nous avons changé des choses dans la voiture. L’équipe m’a écouté en me disant ce que nous devions changer. Immédiatement, dès que ces choses ont été changées, nous avons fait un pas en avant en termes de performance et de développement."

"Cela m’a donné plus de confiance, car je sais comment guider l’équipe et les points sur lesquels nous devons nous concentrer, et je sais que si je continue à donner les bonnes informations, avec Alex, nous pouvons continuer à prendre de l’élan comme nous le faisons. Battre une Ferrari en qualifications n’est qu’une conséquence de cela."