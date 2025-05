Colapinto : Les pilotes de F1 doivent mieux faire pour calmer leurs fans

Franco Colapinto affirme s’efforcer d’apaiser les réactions des fans et appelle à un plus grand respect après les vives critiques envers Yuki Tsunoda et Jack Doohan.

Le pilote japonais a été la cible d’une avalanche d’insultes après avoir exprimé sa frustration d’avoir été gêné par Colapinto lors de la première séance d’essais libres à Imola.

De retour pour ses débuts chez Alpine, l’Argentin a reconnu sa responsabilité dans l’incident. Cependant, malgré son acceptation de la responsabilité, une vague de messages agressifs de la part de ses fans a ciblé Tsunoda sur les réseaux sociaux. Et Jack Doohan a aussi été visé par des insultes

En réponse, Alpine et la FIA ont publié des communiqués condamnant ces abus.

S’exprimant à Monaco, Colapinto a partagé ses réflexions, admettant comprendre la frustration de Tsunoda.

"J’aurais été très contrarié si quelqu’un m’avait bloqué comme je l’ai fait avec Yuki. Honnêtement, il a raison, et il a tout à fait raison d’être contrarié, et il était contrarié comme je l’aurais été si quelqu’un m’avait bloqué ainsi, et je le comprends. Je pense qu’il a bien fait, et c’est vraiment dommage qu’il soit la cible de haine pour cela."

Il a également abordé le problème plus large du harcèlement dans le sport, appelant à une plus grande responsabilité de la part des fans et des membres du paddock.

"Écoutez, il y a des moments, pas seulement dans le sport automobile, je pense dans le sport en général, où les gens doivent mieux se comporter."

"Nous devons également faire mieux, en tant que sportifs, pour calmer les esprits et leur faire comprendre qu’ils doivent profiter du sport autant que possible, que ce soit à la télévision ou sur le circuit, sans toutefois susciter le manque de respect que certains peuvent ressentir."

Après son passage chez Williams la saison dernière, Colapinto revient sur la grille de départ de la F1 pour consolider sa position au sein de l’équipe Alpine.

Ancien pilote de Formule 2, il a évoqué ses propres expériences de négativité en ligne, soulignant l’importance de se concentrer sur les aspects contrôlables et de promouvoir un comportement respectueux parmi les fans.

"J’ai reçu beaucoup de haine sur les réseaux sociaux depuis que je suis en Formule 2, et c’est normal. Je pense que nous sommes des athlètes et que nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Il y a des choses que nous ne pouvons pas vraiment changer, comme le respect des autres et leurs actions."

"J’essaie de mon mieux de calmer les personnes que je peux contrôler un peu mieux, comme mes fans, donc c’est un travail en cours. Je sais qu’il y a des réactions excessives et passionnées, mais aussi très euphoriques, et certaines sont un peu agressives, c’est la réalité."

"De mon côté, j’essaie de faire de mon mieux ; je sais que beaucoup de gens sont victimes de haine – moi aussi. Il faut aussi faire le vide en piste et se concentrer sur la conduite. Ce n’est pas facile."