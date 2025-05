Première diffusion du film ’F1’ : toutes les réactions des pilotes et des équipes

La journée médias a démarré à Monaco et le premier sujet abordé a bien entendu été les réactions des pilotes au film "F1" qui a été diffusé hier pour eux en petit comité dans une salle de cinéma de la Principauté.

Comme nous vous le rapportions, 18 des 20 pilotes étaient présents sauf Max Verstappen et Lance Stroll.

Ces deux pilotes ont été interrogés sur leur absence, Max Verstappen préférant faire du simulateur en ligne.

"J’ai prévenu la FOM bien à l’avance que je ne serais pas là ce soir-là. Ils étaient au courant. Je voulais simplement passer plus de temps à la maison. Ce n’était pas un événement obligatoire, c’était juste mon temps privé. Et je préfère passer ce temps privé à la maison, surtout parce qu’en Formule 1, on est déjà souvent loin de chez soi."

"Vouloir passer plus de temps à la maison ces jours-là est assez normal, je pense. Maintenant que la famille s’agrandit, je préfère définitivement passer plus de temps à la maison."

Quant à Lance Stroll, "j’avais juste des choses à faire. Je le verrai à un moment donné."

Quant aux pilotes qui ont vu le film, voici leurs premières réactions :

Charles Leclerc : "C’était vraiment génial. Honnêtement, je suis entré dans cette salle de cinéma et je ne savais pas à quoi m’attendre. On connaît tellement bien ce sport qu’on essaie d’être trop analytique sur tout, et je n’avais aucune idée de la narration. La narration est vraiment géniale et les images sont tout simplement incroyables. Le travail de l’équipe pour obtenir des angles différents, qu’on ne voit pas sur les circuits, est vraiment génial. J’ai vraiment adoré."

Esteban Ocon : "Franchement génial. Je n’ai jamais vu une image aussi immersive à bord de la voiture. Évidemment, je le connais en vrai, mais dans le film, on ressent vraiment la vitesse et l’histoire est super divertissante, ce qui était vraiment amusant à regarder."

"J’ai pu me voir piloter plusieurs fois avec Sonny, et c’était parfois très proche ! J’ai beaucoup aimé ça aussi. Parfois, on sent vraiment que Lewis (qui a aidé à produire le film) a fait des efforts pour rester très réaliste, mais il y avait aussi des passages où il fallait un peu plus de style hollywoodien."

"Il faut que le film attire l’attention de tous, et j’aurais aimé voir quelques éléments plus axés sur la course, peut-être moins d’accidents et plus de courses."

"Franchement, un film magnifique au final. Bravo à la F1, bravo à toute l’équipe et à tous les producteurs qui ont travaillé sur le film. Je le trouve vraiment fantastique et c’est sans aucun doute le meilleur film de course automobile que j’aie jamais vu."

Lando Norris : "J’étais brillant dedans, et c’était le principal ! C’était un très bon film, avec une belle histoire – je ne sais pas ce que j’ai le droit de dire ! C’était une histoire passionnante, une histoire inspirante, avec plein de significations différentes. Mais une histoire passionnante et une grande source d’inspiration pour les jeunes qui s’y initient."

Pierre Gasly : "Magnifique, c’était vraiment génial de pouvoir le voir pour la première fois. Je pense que le public va apprécier ; c’est une véritable immersion dans notre univers de Formule 1, pour nous, les pilotes, mais aussi pour tous ceux qui évoluent dans ce milieu. Je suis sûr que le public appréciera, c’est une excellente production et c’est assez amusant de figurer dans un film !"

Nico Hülkenberg : "Je trouve ça cool. Ça a donné des aperçus. Comparé à Drive to Survive, on découvre plus de coulisses. Donc oui, on verra bien si cela plait. C’est Hollywood, non ? C’est un film. Il faut donc prendre du recul et avoir une vision plus globale. Ce n’est pas une question de détails, où tout est fidèle, mais je pense que c’est quand même une perspective nouvelle et originale."

"Dire au public ce que font les équipes ou les pilotes, ce qui est investi, donc oui, ça construit à nouveau une image plus complète. Je trouve qu’il y a aussi de bons acteurs."

"J’ai trouvé amusant que Brad Pitt à 61 ans joue le rôle de Sonny Hayes. C’est mon modèle désormais. C’est mon nouvel objectif !"

Carlos Sainz : "J’ai vraiment apprécié. Je pense que pour nous, les experts de la F1, nous allons voir des choses un peu comme on en voit parfois avec Netflix [Drive to Survive]. On sent que c’est un peu hollywoodien. Je suis convaincu que pour un nouveau fan, cela attirera un nouveau public. Ce sera un succès auprès des personnes qui ne connaissent rien à la F1."

"Pour les fans inconditionnels, les journalistes et nous-mêmes, nous verrons des choses que vous trouverez peut-être un peu trop américaines ou trop hollywoodiennes. Mais honnêtement, j’ai apprécié l’ensemble ; certaines choses m’ont vraiment surpris. L’équipe a fait un travail remarquable en réalisant, je pense, un très bon film hollywoodien, mais voyons ce que le public en pense."

"Ils nous ont également prévenus : “On adore votre sport, on est amoureux de votre sport, mais on est à Hollywood.” J’ai répondu : OK. Ce n’est pas un problème tant qu’il attire de nouveaux fans et que ce n’est pas mensonger."

"Apparemment, ils ont mené une enquête auprès de nombreuses personnes n’ayant jamais regardé de course de Formule 1. Après avoir vu le film, ils ont demandé : “Regarderiez-vous une course de Formule 1 maintenant ?” Et 100 % des personnes ont répondu oui. Cela montre à quel point je pense que cela va être bénéfique pour le sport. Peut-être que je me trompe complètement, mais je pense que cela va faire beaucoup de bien."

Des réactions aussi de patrons d’équipe et de la F1

Bien sûr, les pilotes n’étaient pas les seuls à se réunir pour la projection privée à Monaco, les directeurs des écuries de F1 faisant de même. Et, compte tenu de leur souci du détail dans ce sport, ils auraient pu être plus difficiles à satisfaire encore !

Christian Horner a "trouvé le film excellent. Nous sommes probablement le pire public possible pour ce film, car on y observe et on scrute chaque détail, chaque changement de vitesse, chaque arrêt au stand, et c’était très authentique. La façon dont ils ont intégré le film aux pilotes et aux écuries en fait un film formidable, à voir absolument."

"C’est formidable de voir la Formule 1 captivante comme ça, et c’est très bien fait. Les recherches ont été menées, et vous pouvez constater qu’ils ont vraiment pris le temps de comprendre le sport, et je pense que c’est une excellente façon de l’expliquer à des personnes qui ne connaissent pas la Formule 1. Regardez ce film, c’est une excellente introduction à la Formule 1."

James Vowles a lui "trouvé ça absolument fantastique, ils ont vraiment bien réussi à rester fidèles à notre identité et à notre façon de courir. J’évalue les films en fonction des moments de frissons que j’ai vécus ; j’en ai eu trois ou quatre qui étaient des montées en puissance vraiment brillantes et qui se terminaient de façon fantastique."

"Pour moi, ils ont tenu leurs promesses : capturer ce qui, selon moi, rend notre sport si spécial, d’une manière compréhensible pour le monde entier, et réunir le tout dans un film fantastique. J’ai hâte que tout le monde puisse le voir."

"Heureusement, mon apparition fut de courte durée ! J’adore ce sport, c’est pour ça que j’en ai fait ma vie, et avoir l’opportunité d’en faire partie a été très important pour moi."

Pour Stefano Domenicali, PDG de la Formule 1, le visionnage du résultat final marque l’aboutissement d’un projet qui a nécessité des années de travail.

"Je suis très fier et très reconnaissant envers le monde de la F1 qui, sans avoir vu le résultat final jusqu’à aujourd’hui, comprend ce qui se cache derrière."

"Je remercie Jerry [Bruckheimer] et Joe [Kosinski], Apple et Warner Bros. Ce fut une aventure incroyable qui a débuté en février 2021 avec une visite dans mon bureau à Londres. On dirait que c’était hier, mais le travail a été acharné."

"Je tiens vraiment à remercier tous les acteurs de notre écosystème, car la production a été difficile et c’est la première fois qu’il y a une telle intégration entre un film et l’action réelle sur le circuit. Je trouve le résultat incroyable. J’adore ça, j’adore l’histoire, j’adore la musique, j’adore le rythme, alors j’ai hâte de voir le résultat et la réaction du public."

"C’est incroyable, on n’aurait jamais cru ça possible, mais on l’a fait. Je crois, et on croit, que ça va nous propulser vers un autre niveau, et c’est à nous de le gérer. Mais c’est tout simplement incroyable et j’ai hâte de voir les gens regarder ça et en parler – pas seulement de Brad, pas seulement du film – mais aussi de la Formule 1."

NB : Nous complèterons cet article au fur et à mesure de la journée avec la réaction des autres pilotes...