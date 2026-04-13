Red Bull vacille : Verstappen suivrait-il Lambiase chez McLaren F1 ?

Le mercato de la Formule 1 pourrait bien s’enflammer dans les mois à venir. Le départ annoncé de Gianpiero Lambiase vers McLaren va commencer à alimenter les spéculations, notamment autour de l’avenir de Max Verstappen chez Red Bull.

Le Dr Helmut Marko a confirmé aujourd’hui qu’il était au courant depuis un moment du départ de Lambiase.

"Je sais depuis quelque temps que GP allait rejoindre McLaren."

"C’est un employé important et, bien sûr, il est soumis à une clause de non-concurrence – il pourrait emporter des secrets ou des connaissances détaillées avec lui."

Mais au-delà de ce départ, c’est surtout son impact potentiel sur Verstappen qui inquiète Marko.

"La situation devient de plus en plus critique pour Max, le plus important pour qu’il reste est qu’il puisse gagner à nouveau rapidement."

Une clause de sortie au cœur des spéculations

Dans le paddock, les rumeurs se multiplient autour d’une possible activation d’une clause de sortie dans le contrat de Verstappen si Red Bull ne redevient pas compétitive d’ici la mi-saison.

Une hypothèse renforcée par Ralf Schumacher, qui estime que le départ de Lambiase pourrait accélérer les choses.

"Je pense qu’il y aura des négociations entre les deux parties. Je ne peux pas imaginer qu’il termine 2027 chez Red Bull."

"Il sera maintenant question d’une indemnité de transfert, car quand une décision est prise aussi tôt, c’est généralement l’ingénieur qui part."

Selon lui, Red Bull ne chercherait pas forcément à retenir son pilote à tout prix.

"Il ne faut pas empêcher quelqu’un de partir s’il le souhaite. Gianpiero Lambiase disait toujours : ’Je reste avec Max et Max avec moi’. Cette position ne semble plus d’actualité. À mon avis, Max va se réorienter l’année prochaine."

"Il ne faut pas oublier : cette clause de sortie existe bien comme l’avait confirmée Marko, même si on en connait pas tous les détails. Mais pour le moment, il ne semble pas que Red Bull soit en position de redevenir dominante d’ici la mi-saison. Donc Verstappen sera libre de faire ce genre de choix s’il le souhaite."

Plusieurs scénarios sur la table

Plusieurs options se dessinent pour le quadruple champion du monde, dont certaines particulièrement marquantes.

"D’un côté, cela pourrait signifier qu’il quitte Red Bull parce qu’il ne croit plus en l’équipe et qu’il arrête tout simplement, d’autant plus qu’il ne cesse de dire à quel point il trouve la Formule 1 ennuyeuse."

"Ou bien il rejoint McLaren avec son ingénieur, ce qui signifierait également que des négociations sont en cours chez McLaren pour qu’Oscar Piastri parte chez Red Bull."

Un jeu de chaises musicales potentiellement explosif ! Et le journaliste néerlandais Erik van Haren, proche du clan Verstappen et qui a révélé le transfert de Lambiase chez McLaren quelques heures avant les communiqués officiels, confirme que la situation est loin d’être figée.

"Il se passe beaucoup de choses en coulisses, et il s’en passera encore davantage dans les mois à venir autour de Verstappen."

"Zak Brown est très fasciné par Max, et il y a un grand respect entre les deux. Avec Lambiase, ils auront un atout supplémentaire dans leur manche."

Mais McLaren n’est pas seule sur la liste.

"Ce n’est pas tout. Ferrari et Mercedes surveilleront certainement aussi la situation."