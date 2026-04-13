Calendrier F1 : vers une modification avec une finale à 4 courses !

Le calendrier 2026 de la Formule 1 pourrait encore connaître de nouveaux bouleversements. L’annulation des manches du Moyen-Orient en avril ne serait pas forcément définitive, et des discussions seraient en cours pour réintégrer au moins une course avant la fin de saison.

Intervenant dans l’émission De Stamtafel sur Ziggo Sport, le Néerlandais Robert Doornbos, aujourd’hui impliqué dans l’organisation du Grand Prix d’Abu Dhabi, a évoqué des pressions croissantes pour réinscrire le Grand Prix d’Arabie saoudite au calendrier.

"J’ai entendu des choses. Nous connaissons le poids d’Aramco comme sponsor de la Formule 1," a confié l’ancien pilote de F1.

Très impliqué dans la promotion de l’épreuve saoudienne, le groupe exercerait une influence notable.

"Ils font une énorme promotion de l’événement à Djeddah, parce que c’est leur joyau. Djeddah pourrait encore revenir au calendrier cette année."

Initialement prévue lors du prochain week-end en avril, la manche saoudienne avait été annulée en raison du contexte géopolitique au Moyen-Orient. Mais selon Doornbos, un retour est désormais envisagé, probablement en toute fin d’année.

"Ils disent maintenant qu’ils pourraient nous décaler (le GP d’Abu Dhabi) d’une semaine et insérer Djeddah entre les deux."

Un tel scénario conduirait à une fin de saison particulièrement dense, avec quatre courses consécutives : Las Vegas, Qatar, Arabie saoudite et Abu Dhabi.

Dans cette hypothèse, le Grand Prix d’Arabie saoudite se tiendrait le 6 décembre, suivi par Abu Dhabi le 13 décembre, qui conserverait son statut de manche finale comme exigé par son contrat.

Doornbos insiste sur l’importance contractuelle de l’épreuve émiratie.

"Abu Dhabi a un contrat qui stipule qu’ils accueillent toujours la dernière course. C’est le cas depuis 15 ans."

Pour la F1 c’est donc un élément clé dans toute réflexion sur une éventuelle modification du calendrier. Si ce remaniement offrirait un final de saison particulièrement intense, il reste conditionné à l’évolution de la situation au Moyen-Orient.

"Il faudra probablement attendre un peu avant que ces changements soient confirmés," prévient Doornbos pour conclure.