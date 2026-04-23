Red Bull fragilisée par ses départs ? Brown évoque un ’reset’ nécessaire

Malgré une série de départs marquants ces dernières années, Zak Brown refuse de voir dans l’évolution récente de Red Bull Racing le signe d’un déclin durable.

Alors que le départ de Gianpiero Lambiase s’ajoute à une liste déjà notable de figures clés ayant quitté l’équipe, parmi lesquelles Christian Horner, Adrian Newey, Rob Marshall ou encore Jonathan Wheatley, certains observateurs y voient un affaiblissement structurel. Une lecture que Brown juge hâtive.

Pour Brown, la situation actuelle de Red Bull s’apparente avant tout à une phase de transition, rendue inévitable par les nombreux départs enregistrés.

"Je pense que ce serait très imprudent d’enterrer Red Bull," affirmait-il lors d’une conférence de presse organisée à Woking hier soir.

"Je pense qu’ils doivent en quelque sorte faire un petit reset. Ils ont perdu beaucoup de monde. Christian, Wheatley, GP à terme qui vient chez nous, Newey, Dan Fallows."

"Ce renouvellement a profondément modifié la structure décisionnelle de l’équipe. La majorité de leur muret des stands a changé."

Dans ce contexte, Brown se montre confiant quant à la capacité de Laurent Mekies à redresser la barre.

"J’apprécie Laurent, je pense qu’il fait du très bon travail. Il est technique, il est jeune, et je pense qu’il doit reconstruire les effectifs qu’il a perdus et reconstruire l’équipe, et je ne doute pas qu’il y parviendra."

L’Américain établit un parallèle avec la propre trajectoire de McLaren, qui a récemment retrouvé les avant-postes après une période plus difficile.

"Comme McLaren, nous avions énormément de talent qui demandait simplement à être exploité. Je pense que c’est probablement la même chose chez Red Bull."

"Ils ont été très dominants jusqu’à il n’y a pas si longtemps. Il y a donc beaucoup de talent là-bas, et je pense qu’il faut simplement le réorienter."

Dans un plateau de plus en plus resserré en Formule 1, le patron de McLaren insiste sur la volatilité des performances, et il ne faut pas toujours la lier avec les changements de personnel.

"Je pense que les écarts vont se resserrer avec le temps, pas s’élargir, et on voit à quelle vitesse le sport peut changer, à quel point les équipes peuvent rapidement devenir compétitives puis parfois ne plus l’être. Ce n’est pas forcément lié au personnel de management, surtout au début d’une nouvelle ère technique."

"Je pense aussi qu’Audi (avec Wheatley qui est parti) a fait un très bon travail. Donc je pense que ce serait imprudent de ne pas penser que les autres équipes vont rapidement remonter dans la hiérarchie."