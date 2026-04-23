Compensation ADUO des performances moteurs, le spectre de la ’balance de performance’ plane

La Formule 1 risque-t-elle de s’engager sur une voie dangereuse si elle ne gère pas avec prudence une nouvelle règle concernant les opportunités d’évolution des moteurs ? C’est ce que craint Anthony Davidson.

Le pilote de développement de Mercedes F1 craint que cela ne conduise la discipline à adopter de fait une Balance de Performance (BoP), un mécanisme controversé utilisé dans d’autres catégories dont le championnat du monde d’endurance.

Dans le cadre de la réglementation de 2026 sur les groupes motopropulseurs, les motoristes jugés en retard d’au moins 2 % par rapport au moteur le plus performant se verront accorder des chances de rattraper leurs lacunes via un développement spécial, dans le cadre du règlement ADUO.

La FIA n’a pas encore annoncé quels constructeurs se sont qualifiés pour cette première opportunité d’évolution, mais une décision est attendue avant la prochaine course, le Grand Prix de Miami, le 3 mai, et Toto Wolff a déjà exprimé ses craintes sur ce mécanisme.

"Ce que nous ne voulons vraiment pas, c’est que cela se transforme en Balance de Performance. Je ne pense pas que cela ait réellement sa place en Formule 1" a déclaré Davidson lors du podcast Sky Sports F1 Show.

"Je pense qu’il s’agit de savoir qui sont les meilleurs ingénieurs, qui peut utiliser son argent de la manière la plus judicieuse. Le plafonnement budgétaire est, en substance, la Balance de Performance de la F1. Tout le monde a le même budget à disposition, et que la meilleure équipe d’ingénieurs gagne."

"Pour l’instant, il semble que les unités de puissance Mercedes aient fait le meilleur travail. Mais c’est complexe cette année, car il y a tout l’aspect du moteur électrique et de l’intégration de la batterie. Est-ce le moteur thermique ou simplement l’intégration globale de la partie électrique, qui représente à peu près la moitié de votre puissance, qui vous donne cet avantage ?"

Et de craindre que des abus mènent à des inégalités : "On pourrait finir par s’engager sur une voie dangereuse avec des équipes qui réclament plus de performance. Elles pourraient faire du ’sandbagging’ pour obtenir ce gain de performance."

"Cela doit être géré avec une extrême prudence, sinon on se retrouve dans la situation que l’on voit dans beaucoup d’autres catégories à travers le monde, où il y a une Balance de Performance et où l’on joue à des jeux stratégiques."