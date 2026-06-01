Le clan Verstappen recadre Steiner après ses attaques sur la sincérité de Max

Alors que le débat autour des réglementations moteur de la Formule 1 continue d’animer le paddock, une nouvelle passe d’armes verbale a opposé le clan Verstappen à Gunther Steiner. L’ancien directeur de Haas a remis en question la sincérité des critiques formulées par Max Verstappen à l’égard des règles prévues pour 2027, provoquant une réaction immédiate de son père, Jos.

Les inquiétudes du quadruple champion du monde concernant l’orientation technique prise par la discipline sont connues depuis plusieurs mois. Mais les commentaires de Steiner ont relancé la polémique, au moment où les discussions entre la FIA, la FOM et les motoristes sur une éventuelle modification de la répartition de puissance des groupes propulseurs restent au cœur de l’actualité.

Steiner a estimé que le discours de Verstappen serait très différent si le Néerlandais dominait actuellement le championnat avec la réglementation actuelle.

"J’imagine que s’il avait gagné, il aurait été vraiment ravi, et cela aurait été la meilleure réglementation de tous les temps," a-t-il déclaré dans notre article complet à retrouver ici.

Des propos qui n’ont pas du tout plu à Jos Verstappen. Réagissant sur les réseaux sociaux sous une publication relayant les déclarations de Steiner, l’ancien pilote de F1 a répondu avec ironie :

"Salut Gunther. Je comprends pourquoi tu n’es plus directeur d’une équipe de F1. Vu la façon dont tu parles."

Le père du pilote Red Bull n’a toutefois pas été le seul à contester l’analyse de Steiner. Dani Juncadella, équipier de Max Verstappen lors des dernières 24 Heures du Nürburgring, a lui aussi pris la défense du quadruple champion du monde.

L’Espagnol a rappelé que Verstappen alertait depuis longtemps sur les risques liés à la future réglementation.

"Ce gars met en garde tout le monde contre cette réglementation depuis 2023, mais le dirigeant du consortium qui a racheté l’équipe Tech3 en MotoGP sait manifestement mieux que lui," a lancé Juncadella.

Les critiques de Verstappen concernant les moteurs 2027 ne datent effectivement pas d’hier. Après le Grand Prix de Miami, la FIA avait annoncé qu’un accord de principe avait été trouvé avec les motoristes pour faire évoluer la répartition de puissance des futures unités de puissance, passant d’un partage de 50 % thermique et 50 % électrique à une formule 60 % moteur à combustion interne et 40 % électrique.

Cette perspective avait alors rassuré Verstappen au point qu’il avait confirmé, avant le Grand Prix du Canada, son intention de rester en Formule 1 en 2027.

Depuis, les discussions se sont compliquées et plusieurs constructeurs continuent d’émettre des réserves sur ces ajustements. Cette incertitude a ravivé les inquiétudes du pilote Red Bull, qui s’est montré particulièrement alarmiste après les qualifications à Montréal.

"Si cela reste comme ça, l’année prochaine va être une très longue année, et je ne veux pas de ça."

"Je peux vous dire que si cela reste comme ça, alors on verra. Mentalement, je ne peux pas continuer dans ces conditions. Vraiment pas."

Si certains ont interprété ces propos comme une menace de retrait temporaire de la discipline, Verstappen a rapidement écarté l’idée d’une année sabbatique. Ce serait du définitif !

Le pilote Red Bull semble plutôt vouloir mettre la pression sur les constructeurs et les décideurs de la Formule 1 afin qu’ils poursuivent les discussions autour des futures motorisations. À ses yeux, la viabilité sportive du projet 2027 dépendra largement de la capacité de la discipline à réduire la dépendance énergétique des batteries et à préserver le plaisir de pilotage.