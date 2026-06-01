Un an après la naissance de Lily, Verstappen partage son expérience et ses craintes

Un an après la naissance de sa fille Lily, Max Verstappen découvre chaque jouer une nouvelle facette de sa vie. Le quadruple champion du monde de Formule 1 reconnaît que la paternité a déjà modifié ses habitudes et s’attend à ce que les séparations liées aux Grands Prix deviennent de plus en plus difficiles à mesure que sa fille grandira.

Depuis l’arrivée de Lily, née avant le Grand Prix de Miami en 2025, le pilote Red Bull s’efforce de maximiser le temps passé auprès de sa compagne Kelly Piquet et de leur fille. Une nouvelle organisation qui l’a notamment conduit à retarder ses déplacements vers les circuits autant que possible. Ainsi, à l’occasion du Grand Prix du Canada, Verstappen n’est arrivé sur place que le mercredi de la semaine de course, soit un jour plus tard qu’il ne l’aurait fait auparavant.

Un an après être devenu père, le Néerlandais estime avoir déjà tiré plusieurs enseignements de cette expérience qui a profondément changé son quotidien.

Interrogé par le quotidien De Telegraaf sur les leçons apprises depuis la naissance de sa fille, Verstappen a expliqué : "Pour moi, le plus important, c’est de toujours rester soi-même. Et de mon côté, elle pourra totalement décider elle-même plus tard de ce qu’elle aime faire ou non."

"Il y a beaucoup de parents qui poussent leur enfant et veulent l’orienter dans une certaine direction, par exemple dans le sport," a-t-il poursuivi.

"Il ne faut pas faire cela. Je pense qu’on peut faire découvrir certains sports à un enfant, mais au final, c’est à lui de choisir ce qu’il veut faire."

Verstappen voit toutefois dans le sport de nombreuses vertus éducatives.

"Pratiquer un sport est généralement une bonne chose. Pour rester en bonne santé, et cela permet aussi de ne pas traîner dans la rue. On est moins susceptible de faire des bêtises dans ce cas."

Au-delà des activités sportives, le quadruple champion du monde souhaite également transmettre certaines valeurs fondamentales à sa fille.

"Je pense aussi qu’il est important d’être gentil avec sa famille," a-t-il souligné.

"Et qu’il faut parfois se rappeler que tout le monde n’est pas là pour toujours. Et qu’il faut faire preuve de compassion, en particulier envers les personnes qui vous entourent."

Si Verstappen savoure pleinement son nouveau rôle de père, il sait également que concilier vie familiale et carrière en Formule 1 représente un défi permanent. Le calendrier du championnat oblige les pilotes à passer de longues périodes loin de leur domicile, une situation qu’il a lui-même connue lorsqu’il était enfant.

Le Néerlandais se souvient en effet des départs de son père, Jos Verstappen, lorsqu’il disputait ses propres courses. Des souvenirs qui lui permettent aujourd’hui d’anticiper ce que pourrait ressentir sa fille dans les années à venir.

Questionné sur la difficulté croissante que pourrait représenter le fait de quitter son foyer pour les Grands Prix, Verstappen n’a pas caché ses inquiétudes.

"J’en suis certain, les difficultés granditiont," a-t-il reconnu. "Je me souviens de ce que c’était lorsque mon père partait pour les courses de Formule 1."

"Je n’aimais pas ça non plus. Parfois, il partait discrètement, littéralement par la porte de derrière. Parce que je détestais vraiment cela, alors je me mettais à pleurer. Et bien sûr, mon père trouvait cela très difficile aussi."