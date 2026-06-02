Hülkenberg se sent ’à domicile’ à Monaco, Bortoleto veut ’de la réussite’ pour Audi F1

Audi F1 se rend à Monaco alors que la Formule 1 débute la saison européenne de son calendrier. Après deux week-ends de Sprint consécutifs, l’équipe se prépare à un format classique en arrivant dans la Principauté, avec l’espoir de relancer un compteur de points bloqué depuis l’Australie à deux unités. L’équipe annonce qu’une des nouveautés hors piste pour l’équipe sera la présence d’un tout nouveau motorhome, qui n’a pas été utilisé lors des courses sur d’autres continents, et va donc faire ses grands débuts avec la Méditerranée comme arrière-plan.

Freddie Slater, membre prometteur du programme de développement des pilotes Audi, sera lui aussi de retour en piste ce week-end, alors que la Formule 3 reprend pour la première fois depuis Melbourne. Mais Nico Hülkenberg rappelle quels sont les défis de ce week-end pour l’équipe.

"Monaco est probablement le week-end de course le plus emblématique du calendrier, sur la piste comme en dehors. Pour moi, c’est aussi un peu une course à domicile, le fait d’avoir ma famille et mes amis autour de moi rend ce moment vraiment spécial" a déclaré l’Allemand.

"Le défi ici est unique, il faut trouver son rythme dès le premier tour, car il n’y a pas le droit à l’erreur et aucune réelle opportunité de se rattraper. Le milieu de tableau est extrêmement serré, il sera donc crucial de réussir les qualifications. Monaco peut vous surprendre, mais c’est exactement ce qui rend ce circuit si spécial."

Gabriel Bortoleto est conscient qu’il faudra rapidement se mettre dans le rythme, et surtout se sentir en confiance : "J’ai vraiment hâte de courir à nouveau à Monaco. C’est l’un de ces circuits où chaque pilote veut briller, pour l’histoire et le défi de pilotage qu’il représente, et l’ambiance y est toujours spéciale."

"Le moral au sein de l’équipe reste élevé et c’est une chose sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour cet événement. À Monaco, tout est question de confiance, de précision et de réussite tout au long du week-end, nous allons donc nous attacher à réaliser une série de séances propres et à exploiter au maximum chaque opportunité."

Allan McNish, directeur de la compétition d’Audi F1, veut temporiser les objectifs en rappelant le travail de fond qui est encore nécessaire, tant pour le développement du châssis que la progression du moteur : "Chaque course que nous terminons est un pas en avant."

"Nous sommes encore une jeune équipe et nous avons beaucoup de travail à accomplir dans tous les domaines, de la performance à la fiabilité, en passant par les opérations. Notre objectif principal ce week-end est de continuer à construire notre progression lors de ce qui est l’un des week-ends les plus exigeants de l’année."

"Monaco est un défi unique, bien sûr, il exige une confiance totale de la part de l’équipe et des pilotes dès le premier tour. Ce sera une nouvelle occasion pour nous de continuer à apprendre, à nous améliorer et à avancer dans la bonne direction en tant qu’équipe."

"Cette course marque également le début de la saison européenne, avec l’inauguration de notre nouvelle hospitalité d’équipe dans le paddock ce week-end. Beaucoup de travail a été consacré à cela, et nous avons tous hâte d’en faire l’expérience."