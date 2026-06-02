Dans les rues de Monaco, Alpine F1 veut transformer l’élan du Canada

La Formule 1 entame sa tournée européenne et Alpine F1 prend la direction de Monte-Carlo à l’occasion du Grand Prix de Monaco. Pierre Gasly et Franco Colapinto s’attaqueront au légendaire circuit de Monaco pour la première manche d’une doublette qui se poursuivra au Grand Prix de Barcelone-Catalogne.

La piste emblématique de Monaco figurait déjà au tout premier calendrier du Championnat du Monde de Formule 1 en 1950, et les pilotes évoluent encore aujourd’hui sur un tracé très proche de celui d’origine.

Sainte-Dévote, l’Épingle et la Piscine sont autant de virages chargés d’histoire et ont été le théâtre de courses mémorables à travers les décennies. Le Grand Prix de Monaco marque également le premier week-end sans format Sprint depuis le Grand Prix du Japon en mars. Les trois séances d’essais libres permettront ainsi aux concurrents de gagner progressivement en confiance avant les qualifications, toujours primordiales en Principauté.

"J’ai hâte d’être à Monaco pour l’un de mes Grands Prix préférés de la saison," commente Pierre Gasly.

"C’est l’un de ces circuits qui possèdent tant de prestige et d’histoire, et c’est un véritable plaisir d’y piloter chaque année une Formule 1. Les qualifications sont évidemment un moment fort pour nous, les pilotes, car c’est là que nous sommes totalement à la limite. On ressent alors une montée d’adrénaline incroyable, une sensation unique que peu d’entre nous ont la chance de vivre."

Alpine F1 a plutôt le vent en poupe, ce qui donne de l’optimisme au Français.

"Oui, nous restons sur notre meilleur résultat collectif de l’année au Canada, avec une belle moisson de points. Même si cela est très positif, nous savons que le week-end n’a pas été des plus simples pour diverses raisons."

"J’ai passé du temps la semaine dernière au simulateur et avec les ingénieurs d’Enstone pour continuer de travailler sur de nombreux aspects afin d’être plus à l’aise au volant. Nous n’avons pas compté nos heures pour être prêts avant cette doublette à Monaco et Barcelone, où notre objectif sera de poursuivre notre série d’arrivées dans les points."

Gasly ne peut s’empêcher d’évoquer le football qui l’a fait vibrer ce week-end.

"J’aborde également ce rendez-vous avec le sourire aux lèvres après le doublé du PSG en Ligue des Champions ! Cela m’a évidemment comblé de joie et j’espère pouvoir être tout aussi ravi ce week-end avec une nouvelle bonne performance au volant."

Pour son équipier, Franco Colapinto, "cette semaine de repos a été particulièrement riche et positive pour poursuivre sur notre lancée."

"Dès le lundi après la course à Montréal, j’étais au simulateur pour travailler d’arrache-pied avec l’équipe avant une brève escapade à Paris pour mon anniversaire, comme vous l’avez peut-être remarqué ! Je suis ensuite retourné directement à Enstone pour passer plus de temps avec l’écurie afin de préparer le début de la saison européenne à Monaco, l’une des plus belles épreuves du calendrier."

"Ce tracé urbain est l’un des plus excitants pour un pilote avec des rails aussi proches de la piste. Je suis impatient de voir les sensations qu’il procurera avec des monoplaces plus légères et plus agiles cette année. Je vis à Monaco, donc j’ai pu suivre l’installation du circuit depuis chez moi et j’ai désormais hâte de reprendre le volant vendredi en Essais Libres 1."

"Nous retrouvons un format classique pour la première fois depuis Suzuka, ce qui nous permettra de prendre nos marques et de gagner en confiance au fil des séances. C’est essentiel pour aborder les qualifications en étant prêts à tout donner. C’est grisant d’aller toujours plus vite et de repousser ses limites tour après tour."

"Comme les dépassements sont extrêmement difficiles, il s’agit probablement du samedi le plus important de toute l’année. Le week-end s’annonce intense et notre objectif est de confirmer une nouvelle fois notre solide niveau de performance en terminant dans le top dix."