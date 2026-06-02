Cadillac F1 fait encore évoluer sa MAC-26 avant un week-end ’extrêmement difficile’

Cadillac F1 va rouler pour la première fois de son histoire à Monaco ce week-end, à l’occasion d’un des Grands Prix les plus attendus et les plus populaires de la saison. Contrairement à l’équipe, ses pilotes ont l’expérience de la course en Principauté, et ils seront des piliers sur lesquels les ingénieurs et mécaniciens devront se reposer. Avec comme objectif de continuer la progression vue à Miami et Montréal, sans subir d’accidents ni connaître des problèmes de fiabilité.

L’équipe a franchi des étapes importantes au cours des cinq premières manches de la saison, réalisant son week-end de Grand Prix le plus compétitif la dernière fois à Montréal, au Canada, au cours duquel Sergio Pérez a décroché la 11e position lors du Sprint, avant d’être pénalisé.

"Nous avons fait un grand pas en avant au Canada. J’ai pu me battre dans le milieu de peloton lors du Sprint et du Grand Prix. Bien sûr, il y a des domaines que nous devons améliorer, mais Cadillac est encore très récent" a déclaré Pérez.

"Nous apprenons tout le temps et progressons ensemble, en tant qu’équipe, étape par étape, course par course. Monaco est unique et extrêmement difficile, mais c’est l’une de mis courses préférées du calendrier. J’adore les circuits urbains, et je garde de très bons souvenirs de ma victoire ici en 2022, alors j’espère que nous pourrons continuer à progresser ce week-end."

Valtteri Bottas reconnait qu’il traverse une période difficile, notamment après avoir été très loin de Pérez dans le GP du Canada, et il espère désormais revenir dans le coup, même s’il est conscient que les hauts et bas font partie de l’apprentissage de Cadillac : "Les dernières courses ont été délicates de mon côté du garage."

"Nous avons rencontré quelques problèmes, mais il faut s’y attendre avec une équipe flambant neuve. Cela fait partie du processus d’apprentissage. Nous savons que le progrès prend du temps, mais l’équipe et moi travaillons vraiment bien et très étroitement ensemble pour franchir ces étapes."

"De toute évidence, nous progressons et devenons plus compétitifs session après session, ce qui est excitant. Ce n’est un secret pour personne que Monaco est difficile, mais c’est un endroit où j’adore courir. J’ai hâte de voir ce que nous pouvons faire."

Dan Towriss, PDG de Cadillac F1 et TWG Group, se félicite de rouler en Principauté : "Monaco est un jalon, notre première course en Europe et l’un des week-ends les plus difficiles de l’année. Chaque course a été un pas en avant, et c’est l’objectif ici, tête baissée, faire le travail, accélérer le rythme de progression. Nous sommes ravis d’aller en piste et de continuer à construire."

Après avoir introduit un package d’évolutions majeures à Miami puis d’autres nouveautés au Canada, l’équipe arrive à Monaco armée d’une série de nouvelles améliorations. Elles comprennent un nouvel aileron arrière et un échappement qui aideront l’écurie à trouver de la performance sur le Circuit de Monaco.

"Pour n’importe quelle équipe, mais surtout pour une toute nouvelle équipe, Monaco est un défi de taille" a déclaré Graeme Lowdon, le team principal de l’équipe.

"Nous avons franchi des étapes notables à Miami et à Montréal, mais alors que Monaco présente des opportunités grâce à son imprévisibilité, nos objectifs seront l’introduction de nouvelles évolutions et de passer le week-end proprement."

"Le fait que nous soyons jugés selon les mêmes critères que les autres équipes montre que les attentes ont augmenté, mais après seulement six courses dans notre saison inaugurale, notre priorité reste le progrès et la création d’une dynamique."