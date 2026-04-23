La Gen4 de la Formule E impressionne jusque dans le paddock F1

La nouvelle monoplace Gen4 de la Formule E n’a pas encore pris la piste en compétition qu’elle suscite déjà un vif intérêt jusque dans le paddock de la Formule 1. Et parmi les observateurs intrigués figure Max Verstappen.

Le Néerlandais, qui s’était récemment montré critique envers les futures réglementations de la F1 en les qualifiant de "Formule E sous stéroïdes", aurait cette fois adopté un ton bien différent en privé. Selon plusieurs échos, il aurait décrit la nouvelle Gen4 comme étant tout simplement "géniale".

"J’ai une anecdote amusante : lors de la présentation de la Gen3, l’un des premiers messages que j’ai reçus venait de Max Verstappen, qui disait : ’Je ne suis pas convaincu par celle-ci’. Et hier, à sa sortie, l’un des premiers messages que j’ai reçus était de Max disant : ’C’est génial !’ Si les pilotes de F1 la valident, c’est également une excellente chose et je pense que c’est formidable pour le championnat," confie Antonio Felix da Costa, pilote Jaguar en Formule E.

Présentée officiellement cette semaine sur le tracé du Circuit Paul Ricard, la Gen4 affiche des chiffres impressionnants, marquant un bond significatif par rapport à la génération actuelle.

La monoplace électrique est capable de dépasser les 335 km/h, d’abattre le 0 à 100 km/h en environ 1,8 seconde et le 0 à 200 km/h en 4,4 secondes. En mode attaque, la puissance peut atteindre 600 kW, un niveau inédit pour la discipline. D’autres photos de la nouvelle Formule E sont disponibles sous cet article.

Au volant lors des démonstrations, l’ancien pilote d’essais de F1 James Rossiter n’a pas caché sa surprise face à ce saut de performance.

"Non, honnêtement, je n’arrivais pas à y croire. Le bond en avant est tout simplement énorme. La vitesse est incroyable, vous dépassez les 320 km/h avant les zones de freinage."

"En bout de ligne droite, vous êtes à la même vitesse qu’une Formule 1. L’accélération avec 600 kW et la transmission intégrale... honnêtement, du point de vue du pilote, c’est comparable à ce que procurait le V10 en F1 en 2004 et 2005."

Au-delà des chiffres bruts, c’est surtout la sensation au volant qui marque les esprits. Rossiter insiste sur le caractère instantané de la puissance délivrée.

"La chose étrange, c’est que l’accélération ne s’arrête jamais. Vous appuyez sur l’accélérateur et vous obtenez immédiatement exactement ce que vous voulez. Aucun délai, pas une milliseconde, rien. Toute la puissance arrive d’un coup."

Cette simplicité d’exploitation contraste avec la complexité croissante de la F1 moderne, notamment avec ses nouvelles règles techniques. Rossiter n’hésite d’ailleurs pas à établir une comparaison directe avec la discipline reine.

"Si je suis parfaitement honnête, je trouve les nouvelles règles plutôt trop compliquées."

"C’est difficile à comprendre pour les fans. S’ils parviennent à saisir ce qui se passe en Formule 1, ils vont tomber amoureux de la Formule E, parce qu’elle simplifie cela de manière magnifique."

Avec des performances en nette hausse - la Gen4 pourrait même se rapprocher du rythme de la Formule 2 - la discipline électrique franchit un nouveau cap et pourrait bien rebattre certaines cartes dans la perception des différentes catégories.