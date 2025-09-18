Red Bull explique pourquoi Hadjar n’est pas encore officialisé pour 2026

Le Dr Helmut Marko a déclaré que Red Bull finaliserait bien ses duos pour 2026 au plus tard à la fin de l’année mais n’a pas voulu confirmer encore qu’Isack Hadjar serait titularisé, même s’il l’a fortement laissé entendre.

Le Français aurait déjà été informé de la part de l’Autrichien qu’il serait bien à bord d’une Red Bull Racing l’an prochain, mais le consultant au sport automobile ne veut rien par l’officialiser pour l’instant.

"Comme nous l’avons dit, nous voulons mettre en place une ligne directrice après le Mexique. Et la fin de l’année est la toute dernière date de décision pour nous."

"Ce que je peux vous dire c’est que la place d’Isack au sein du système Red Bull est déjà assurée. Nous avons un contrat avec lui qui court sur plusieurs années. Nous avons déjà pris des dispositions à cet effet."

Quant au fait de propulser le pilote français comme coéquipier de Verstappen au bout d’un an seulement, Marko répond : "C’est pourquoi nous voulons voir plus de courses (avant d’officialiser la promotion)."

"Jusqu’à présent, il se comporte très bien. La dernière course a été un peu décevante. Mais en partant des stands, il a quand même réussi à terminer dixième à Monza."

"Et mentalement, comme je l’ai dit, il devrait être capable de tenir tête à Max."

Marko a particulièrement salué la rapidité d’adaptation d’Hadjar.

"En deux ou trois tours, il est dans le coup, je l’ai déjà souligné et cela continue de se vérifier. Nous allons le voir sur de nouveaux circuits maintenant avec la fin de saison."

Le scénario le plus probable est donc qu’Isack Hadjar remplace Yuki Tsunoda aux côtés de Max Verstappen, tandis que le jeune Arvid Lindblad est promu en Formule 1 chez Racing Bulls. Aux côtés de Liam Lawson ou Tsunoda ?

Mais Marko insiste sur le fait qu’aucune décision n’a encore été prise. Tsunoda pourrait donc revenir chez Racing Bulls et remplacer Lawson au besoin.

"Nous voulons voir les performances de Yuki Tsunoda et Liam Lawson afin de prendre les bonnes décisions pour l’année prochaine."

Pendant ce temps, l’Autrichien n’a pas résisté à une pique adressée à Mercedes, où George Russell et Andrea Kimi Antonelli restent non confirmés pour 2026.

"Ils n’attendent certainement plus Max. Et je ne connais vraiment personne d’autre qui pourrait être considéré comme leader d’équipe que Russell."

"Je pense qu’il s’agit de négociations salariales, après que Russell ait attendu si longtemps. Peut-être que cette hésitation est une vengeance pour ne pas avoir encore pris de décision officielle."