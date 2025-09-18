Russell manquera la première journée du GP d’Azerbaïdjan
Le pilote Mercedes F1 est malade et ne se sent pas bien
Le Grand Prix d’Azerbaïdjan de F1 édition 2025 démarre aujourd’hui avec la traditionnelle journée médias mais il y aura un acteur de moins dans le paddock devant les micros des télévisions et des journalistes.
George Russell ne participera pas à cette journée dédiée à la presse car il "ne se sent pas bien" selon son équipe.
Le pilote Mercedes F1 devait assister à la conférence de presse FIA des pilotes ce jeudi, où il y a traditionnellement 6 pilotes invités, mais il sera totalement absent du paddock et ne participera donc pas à ses activités liées aux sponsors également.
Kimi Antonelli remplacera son coéquipier lors de la conférence de presse des pilotes qui démarre à 11h30, heure française.
Mercedes estime que Russell sera rétabli à temps pour les essais libres demain à Bakou.
"George est malade et ne sera malheureusement pas en piste aujourd’hui, car il se repose avant les essais libres de demain."
Mercedes n’a fourni aucun autre détail concernant la nature de la maladie de Russell.
La journée médias de Bakou est à suivre comme toujours en intégralité sur notre site internet.
