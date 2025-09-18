Vasseur et Hamilton retrouveront la victoire en F1 bientôt selon Briatore
"L’année prochaine, tout va changer"
Flavio Briatore, conseiller exécutif d’Alpine F1, a tenu à apporter son soutien à Lewis Hamilton et Ferrari.
La Scuderia est la seule équipe parmi les quatre premières du classement constructeurs de 2025 à ne pas avoir remporté de victoire après 16 courses disputées sur les 24.
Hamilton n’est même pas monté sur le podium jusqu’à présent en rouge, si l’on excepte sa victoire lors de la course sprint en Chine.
Malgré leurs difficultés, Briatore est convaincu que Ferrari saura renverser la situation sous la direction de Frédéric Vasseur.
"J’ai déjà mes propres problèmes," lance l’Italien lorsqu’on lui demande ce qui cloche dans ce que les tifosi considèrent comme une équipe nationale dans leur pays.
"Je n’ai été proche de Ferrari que quand j’ai été dans leur garage parfois. Personne ne m’a jamais proposé d’aller chez Ferrari, mais je sais que lorsque j’étais chez Benetton, Ferrari a dû me retirer 12 ou 13 personnes pour gagner, à commencer par Michael Schumacher."
"Luca di Montezemolo était et reste un excellent manager doté d’un leadership extraordinaire, mais même lui a dû attendre cinq ans pour gagner ; ce n’était jamais facile. Tôt ou tard, Fred Vasseur résoudra les problèmes."
"C’est quelqu’un de très bien, mais la F1 est très compliquée aujourd’hui, avec sept voitures en deux dixièmes de seconde. Cette année, la seule équipe vraiment compétitive est McLaren."
"L’année prochaine, tout va changer, et nous nous battrons aussi pour le podium. Vous verrez, avec les nouvelles voitures, Hamilton sera de retour dans la course à la victoire ; il est toujours excellent."
Le patron Ferrari, Vasseur, estime toutefois que Hamilton peut encore obtenir de bons résultats cette année.
"Oui, car il a réussi à rivaliser avec Russell à Zandvoort et à remonter de la 10e place jusqu’à la boîte de vitesses de Russell à Monza. Russell est monté plusieurs fois sur le podium cette année. Oui, nous pouvons espérer monter sur le podium avec Lewis."
Hamilton est plus pessimiste. Lorsqu’on lui a demandé si un podium était réaliste, il a répondu : "Je ne pense pas. Charles a tout donné à Monza. Nous avons Max Verstappen qui est de retour en tête. Nous n’avions pas le rythme de Red Bull - ils étaient rapides - et nous n’avons pas le rythme de McLaren. Donc, actuellement, je pense que nous sommes quatrièmes, cinquièmes à la régulière."
