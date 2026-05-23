Lindblad est ’satisfait’ de son top 10, Lawson s’inquiète du retard qu’il a pris

Arvid Lindblad a signé un très bon résultat au Grand Prix du Canada ce vendredi avec le neuvième temps de la séance de Qualifications Sprint. Le pilote Racing Bulls a été très convaincant dès les essais libres, dans le rythme du top 10 jusqu’à la SQ3, où il a devancé la Williams de Carlos Sainz pour se placer derrière les pilotes des quatre top teams. De quoi espérer une suite de week-end positive si la fiabilité de la VCARB 03 ne fait pas défaut.

Le Britannique explique qu’il ne s’attendait pas à être aussi rapide en ce début de week-end, surtout sur un circuit qu’il découvre, et lors d’un week-end de Sprint qui exiger de se mettre rapidement dans le bain.

"Le rythme était meilleur que prévu, l’équipe a fait un travail incroyable pour amener cette nouvelle évolution qui semble bien fonctionner. Et je suis aussi satisfait de moi-même, c’est un circuit difficile et je suis un rookie, c’est un Sprint et je pense avoir fait un bon travail pour me mettre dans le rythme" a déclaré Lindblad.

"Je suis un peu déçu de la SQ3, je pense que j’aurais pu faire un peu mieux, mais être en SQ3 est mieux que là où on était à Miami. J’ai encore des choses à travailler de mon côté mais je suis très content du travail de l’équipe."

Le seul débutant de la grille 2026 veut conserver sa position au Sprint et après : "On veut être les meilleurs des autres, le top 4 a toujours été devant lors des courses précédentes, mais on a du rythme. Le graining pourrait être un facteur aussi, on verra, mais ça devrait être amusant."

Liam Lawson n’a pas eu autant de réussite après qu’un problème mécanique l’a immobilisé en début de séance libre et l’a empêché de courir en Qualification Sprint. Au-delà de la frustration d’une journée perdue, il s’inquiète du retard pris sur la suite du week-end.

"C’est frustrant" a déclaré Lawson. "Évidemment, demain est nettement plus important, mais évidemment, cela n’aide pas non plus pour demain. C’est dommage, la voiture a l’air vraiment bien, le rythme a l’air vraiment bon. Je me sentais bien dans les deux premiers tours ce matin."

"Il y a au moins beaucoup de points positifs sur le fait que nous avons une bonne vitesse, il faut juste espérer que nous passions une bonne journée demain. Essayer d’apprendre ce que nous pouvons pendant le Sprint et ensuite tout mettre en œuvre pour les qualifications."

Cependant, il a admis que le fait d’avoir de la confiance sur le Circuit Gilles Villeneuve était primordial pour la qualification et la course : "Je pense que lors d’un week-end avec un Sprint, c’est déjà difficile d’avoir ce temps de piste."

"Les EL1 sont vraiment importants pour enchaîner les tours car c’est la seule véritable séance d’essais que nous ayons, le reste du temps nous sommes en compétition et en mode performance. Cela rend les choses vraiment difficiles lors d’un week-end comme celui-ci. De plus, ce circuit est assez dur, un peu unique."

"Heureusement, je suis déjà venu ici, mais ce sera difficile à coup sûr, je vais devoir rattraper mon retard demain et évidemment, la façon dont nous conduisons pendant le Sprint est différente de celle des qualifications. Je pense que les qualifications seront la plus grande étape que j’aurai à franchir et je ferai tout ce que je peux pour m’y préparer."