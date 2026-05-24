’Il vise le sommet’ : Lindblad impressionne déjà en F1 selon Permane

Le début de saison d’Arvid Lindblad en Formule 1 continue de susciter des retours globalement très positifs dans le paddock, alors que le jeune pilote impressionne par sa capacité d’adaptation et son approche déjà très mature du plus haut niveau. À l’occasion du Grand Prix du Canada, Alan Permane a été invité à dresser un premier bilan de son intégration, dans un contexte où la pression sportive et médiatique reste particulièrement élevée pour les rookies.

Parmi les observateurs les plus attentifs figure évidemment le directeur de Racing Bulls, qui a souligné non seulement la performance de son pilote, mais aussi l’environnement structuré qui l’entoure. Selon lui, cette combinaison joue un rôle clé dans la progression rapide du Britannique, déjà considéré comme l’un des espoirs les plus prometteurs de sa génération en Formule 1.

"C’est bien," commence Permane au sujet des débuts de Lindblad, enrichis par une belle 9e place en Q3 hier à Montréal.

"Il a commencé à un niveau élevé, bien sûr. Je pense qu’il a été très intelligent dans le choix des personnes qu’il a autour de lui en dehors de la piste. Il a Oliver Rowland comme mentor, ou comme personne de référence, ou comme on veut l’appeler. Oliver est ici ce week-end, donc c’est une très bonne ressource à avoir."

Au-delà de cet encadrement, Permane insiste sur la personnalité déjà très affirmée du pilote, qu’il considère comme un atout dans sa progression.

"Il est assez exigeant, Arvid, ce qui est une bonne chose aussi. Il veut tout immédiatement. Il faut même parfois le calmer et le maintenir dans le bon cadre. On voit qu’il vise haut, qu’il vise le sommet. Il est très autocritique, ce que je trouve encore une fois très bon et rafraîchissant chez un pilote."

Cette capacité d’auto-analyse est, selon Permane, l’un des facteurs qui expliquent ses progrès rapides en ce début de carrière.

"La première personne vers laquelle il se tourne pour trouver de la performance, c’est lui-même. Donc aucun problème avec Arvid, il fait un très bon travail," conclut-il à son sujet.

En parallèle de ce premier bilan sur les jeunes pilotes, le Grand Prix du Canada marque également l’arrivée d’un nouveau visage dans l’organigramme technique de l’équipe, avec l’intégration de Dan Fallows. Une arrivée qui s’inscrit dans une organisation déjà bien structurée et clarifiée par la direction technique.

Interrogé sur la place du Britannique dans la hiérarchie, Permane a tenu à préciser son rôle exact au sein de l’équipe.

"Oui, assez simplement. Tim Goss est directeur technique en chef et Dan est directeur technique sous ses ordres. Dan s’occupe de tout ce qui est conception, aérodynamique, et ces départements techniques lui reportent directement, tandis qu’il reporte lui-même à Tim."