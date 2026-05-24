Neuvième, Lindblad ’remercie’ Racing Bulls et veut une bonne course

Racing Bulls a confirmé ses progrès ce week-end à Montréal avec une monoplace particulièrement compétitive sur le circuit Gilles Villeneuve, même si l’équipe italienne peut nourrir quelques regrets après des qualifications contrastées. Arvid Lindblad a signé une solide neuvième place sur la grille après une nouvelle prestation convaincante, tandis que Liam Lawson a échoué de peu aux portes de la Q3 après une séance compliquée par plusieurs difficultés de mise en température des pneus et les conséquences de ses soucis rencontrés vendredi en Libres.

Le Britannique avait inscrit un point lors du Sprint avec sa huitième place après s’être élancé neuvième, et il aura de nouveau cette place au départ de la course, avec l’espoir d’un bon résultat mais la possibilité d’une forte pluie.

"La journée a été très positive et l’équipe a fait un travail incroyable pour apporter cette amélioration qui me permet de me sentir à l’aise dans la voiture" a déclaré Lindblad, revenant sur son week-end jusqu’ici.

"Chaque tour de ce week-end a été très compétitif et je suis content de mon chrono en Q3. J’aurais probablement pu gagner un peu de temps, mais quand les meilleures équipes parviennent à tout mettre en œuvre, elles sont capables de décrocher les premières places."

"J’ai hâte d’être à demain. J’aime toujours courir sous la pluie et, avec les prévisions météorologiques, nous nous adapterons en conséquence. Un grand merci à l’équipe et maintenant, tous les regards sont tournés vers demain."

Lawson est un peu plus frustré de ne pas exploiter au mieux une monoplace performante, car il a manqué de roulage lors du vendredi après un problème mécanique qui a quasiment bloqué l’intégralité de son vendredi.

"La voiture est vraiment performante ce week-end, c’est donc dommage de ne pas avoir qualifié les deux voitures en Q3. J’essayais encore de rattraper mon retard après mes soucis d’hier et c’était plus difficile que prévu" a déclaré le Néo-Zélandais.

"Au début des qualifications, j’ai eu un peu de mal avec la chauffe des pneus tendres. J’ai aussi eu quelques blocages de roues avant, ce qui m’a obligé à me mettre beaucoup de pression lors du dernier tour lancé pour essayer de remonter. On était tout près, mais malheureusement, ça n’a pas suffi."

"On verra ce qui se passera demain. On a une voiture rapide sur le sec, mais je ne serais pas contre un peu de pluie, vu notre position de départ. Ces voitures sont difficiles à piloter sous la pluie, donc s’il pleut comme prévu, la course sera intéressante."