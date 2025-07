Piastri pense que discuter avec Mercedes F1 ’ne distraira pas’ Verstappen

Oscar Piastri n’est pas totalement inquiet de voir Max Verstappen revenir sur lui au championnat, alors que Red Bull traverse une période difficile. Le pilote McLaren F1 ne pense pas, en revanche, que les discussions avec Mercedes vont perturber le Néerlandais, et il se méfiera de son rival pour le garder à distance.

"L’année prochaine n’est pas vraiment une préoccupation" a déclaré Piastri. "C’est évidemment quelque chose qu’il doit gérer, et je ne pense pas que cela le distraira nécessairement."

"Au championnat, je ne me préoccupe pas vraiment de ce que fait Max ou du nombre de points qu’il a derrière lui. Je pense qu’il sera une menace tous les week-ends, ou presque. Et je pense que c’est la raison pour laquelle on ne peut pas l’exclure."

"Nous ne savons pas si la voiture a le rythme ou non, mais en fin de compte, j’aborde chaque week-end en essayant de faire du mieux que je peux. Je ne me préoccupe pas de savoir où il se situe au championnat. Il est évidemment un peu plus loin maintenant. C’est un retard considérable à récupérer, et je ne suis pas inquiet."

Verstappen est lui-même conscient qu’il n’y aura pas de solution miracle chez Red Bull pour la fin de saison ni pour 2026 : "C’est la F1. Si tout le monde savait ce qu’il a à faire, tout le monde gagnerait des courses, ou du moins tout le monde aurait une chance de gagner. Malheureusement, ce n’est pas le cas en F1. C’est un sport très compliqué."

"Bien sûr, nous ne sommes pas là où nous voudrions être, mais nous nous battons toujours pour les podiums. Cela pourrait être bien pire, et c’est un travail en cours. Je pense que nous essayons de trouver plus de performance dans la voiture, mais aussi l’année dernière, nous avons été ralentis par les problèmes d’équilibre que nous avions avec la voiture."

"Nous avons donc dû commencer par comprendre ce qui se passait. Et il est certain que cela a aussi un peu nui au développement futur de la voiture cette année. Mais nous continuons à faire tout ce que nous pouvons pour être aussi compétitifs que possible."

"Maintenant, est-ce que cela va être le niveau de McLaren ? Peut-être pas. Probablement pas. C’est ainsi que se déroule la F1. Parfois, vous avez des années dominantes, de bonnes années où vous pouvez gagner beaucoup. Parfois, ce n’est pas le cas. Ou pas du tout."