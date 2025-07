Vasseur : Leclerc ’se blâme un peu trop’ mais c’est important qu’il ’assume la faute’

Frédéric Vasseur salue la manière qu’a Charles Leclerc de savoir dire quand il est en tort, même s’il est quelques fois un peu brutal avec lui-même. Le directeur de Ferrari explique en quoi c’est une bonne chose pour le pilote, et surtout pour son équipe, évitant parfois des moments difficiles.

"Depuis environ une dizaine d’années, l’une des qualités de Charles est qu’il est capable d’assumer la faute, et l’un des défauts de Charles est qu’il se blâme parfois un peu trop !" déplore Vasseur.

"Pour l’équipe, j’apprécie beaucoup le fait que les pilotes puissent dire ’ok, c’est ma faute’, c’est positif, parce que cela n’entraîne pas l’équipe dans la mauvaise direction et qu’ils sont humains. Ils font des erreurs, comme tout le monde, et c’est bien que les pilotes puissent le dire."

Le Français salue également les progrès de Leclerc le dimanche depuis le début de saison : "Il a fait un vrai pas en avant en termes de rythme de course, peut-être aussi avec les réglages de la voiture, et tout cela va dans le sens d’une plus grande difficulté pour les qualifications."

"Mais je me souviens parfaitement qu’il y a deux ans, nous lui disions ’Charles, nous marquons des points le dimanche, soyons plus concentrés le dimanche, soyons plus concentrés sur les réglages pour le dimanche’, parce que c’est le dimanche que nous marquons des points."