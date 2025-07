Alonso explique pourquoi les évolutions d’Aston Martin F1 ont déçu

Fernando Alonso reconnait qu’il espérait mieux avec les évolutions apportées par son équipe à Silverstone. Le pilote Aston Martin F1 reconnait qu’il y a eu des progrès chez les autres équipes, et cela a quelque peut annihilé l’effet des améliorations.

"Oui, les améliorations ont été testées vendredi sur ma voiture, avec un léger avantage pour le nouveau package, mais petit, donc il a fallu un peu de temps pour vraiment analyser les données et voir les différences" a déclaré Alonso.

"Donc, oui, c’est évidemment un petit pas dans la bonne direction, nous le prenons bien sûr, mais nous pensions qu’avec les améliorations que tout le monde a apportées, il semble que cela nivèle, vous ne faites pas un grand pas en avant. Et oui, en qualifications, c’est ce que nous avons vu."

Mais globalement, l’Espagnol est heureux des évolutions apportées par son team : "Absolument, je pense que ce que nous avons apporté jusqu’à présent sur la piste semble fonctionner et répondre aux attentes, même parfois un peu plus que prévu, parfois un peu moins que prévu. A Imola, c’était un peu mieux que prévu, ici un peu moins."

Il y a aussi une question d’adaptation à ces nouveautés : "Il y a toujours des ajustements à faire au niveau des suspensions, plus souples, plus rigides et d’autres choses de ce genre. Je pense donc qu’au cours des prochaines courses, nous verrons un meilleur ensemble, plus performant."

Le double champion du monde attend de voir si les progrès se confirmeront : "Je ne sais donc pas si c’est le nouveau package. Je n’ai testé que le nouveau package ; Lance n’a testé que l’ancienne voiture vendredi, donc je ne sais pas. Je me suis senti bien dans la voiture tout au long du week-end, donc c’est une étape positive, c’est sûr."