Officiel : voici les nouvelles règles de la F1 pour améliorer les qualifications et la course

Après un début de saison 2026 sous le feu des critiques, la Formule 1 s’apprête bien à rectifier le tir. Une réunion de crise ce lundi entre les PDG des écuries, la F1 et la FIA a débouché sur un vote unanime : le règlement doit évoluer, et ce, dès le prochain Grand Prix à Miami.

Le vent de la révolte soufflait déjà fort dans le paddock après seulement trois manches disputées. Face à l’insatisfaction grandissante des acteurs majeurs du sport, les instances dirigeantes ont dû réagir dans l’urgence. La réunion cruciale tenue ce lundi a scellé un accord avec une modification immédiate des règles techniques pour tenter de sauver le spectacle et garantir la sécurité des pilotes.

Depuis l’introduction de cette nouvelle ère moteur, le mécontentement est quasi général chez les pilotes. Le quadruple champion du monde, Max Verstappen, n’a pas mâché ses mots pour décrire son ressenti au volant de ces monoplaces hybrides nouvelle génération.

Cette critique souligne le problème majeur de la réglementation actuelle : l’équilibre entre la puissance thermique et l’apport électrique, jugé trop artificiel et nuisible à l’essence même du pilotage de pointe. Lando Norris et Carlos Sainz ont emboîté le pas du Néerlandais, pointant du doigt un manque de naturel dans le comportement des voitures en piste.

Au-delà de l’absence de l’aspect ludique, en qualifications notamment, c’est la sécurité qui est devenue le sujet brûlant de ce début de printemps. Le différentiel de vitesse entre les monoplaces en pleine charge et celles en phase de récupération d’énergie crée des situations extrêmement périlleuses.

L’accident effroyable d’Ollie Bearman au Japon a servi d’électrochoc pour l’ensemble de la grille.

Face à l’unanimité des votes des patrons d’écuries, la FIA et la FOM n’ont eu d’autre choix que d’accélérer le processus législatif. Cela signifie que le prochain Grand Prix, prévu au début du mois de mai à Miami, verra l’introduction de légers ajustements détaillés ci-dessous.

Les changements adoptés dès Miami :

La FIA fait savoir que "plusieurs améliorations du règlement du Championnat du Monde de Formule 1 FIA 2026 ont été approuvées aujourd’hui lors d’une réunion en ligne entre la FIA, les directeurs d’écurie, les PDG des motoristes et la FOM."

"Les propositions finales présentées aujourd’hui sont le fruit de plusieurs consultations menées ces dernières semaines entre la FIA, les représentants techniques et les pilotes de F1."

"Les discussions relatives aux ajustements potentiels se sont appuyées sur les données recueillies lors des trois premières courses de la saison 2026."

"Le règlement 2026 a été élaboré et approuvé en étroite collaboration avec la FIA, les écuries, les constructeurs, les motoristes et la FOM. Les modifications apportées au règlement ont été discutées dans ce contexte de collaboration."

"Les propositions approuvées aujourd’hui sont les suivantes et seront mises en œuvre à partir de Miami, à l’exception des modifications concernant le départ de la course qui seront testées à Miami et adoptées après analyse et retours d’expérience."

Qualifications : favoriser la performance

Ajustements des paramètres de gestion de l’énergie, notamment une réduction de la recharge maximale autorisée de 8 MJ à 7 MJ, afin de limiter la récupération d’énergie excessive et d’encourager une conduite plus constante à pleine puissance. Cette modification vise à réduire la durée maximale du superclip à environ 2 à 4 secondes par tour.

La puissance maximale du superclip passe à 350 kW (contre 250 kW auparavant), réduisant ainsi le temps de recharge et la charge de travail du pilote en matière de gestion de l’énergie. Cette mesure s’appliquera également en conditions de course.

Le nombre d’épreuves où des limites d’énergie inférieures peuvent s’appliquer passe de 8 à 12, permettant une meilleure adaptation aux caractéristiques du circuit.

Course : sécurité et constance des performances améliorées

La puissance maximale disponible via le Boost en conditions de course est désormais plafonnée à +150 kW (ou à la puissance actuelle de la voiture au moment de l’activation si elle est supérieure), limitant ainsi les variations de performances soudaines.

Le déploiement du MGU-K est maintenu à 350 kW dans les zones d’accélération clés (de la sortie de virage au point de freinage, y compris les zones de dépassement), mais sera limité à 250 kW dans le reste du circuit.

Ces mesures sont conçues pour réduire les vitesses de rapprochement excessives tout en préservant les opportunités de dépassement et les performances globales.

Départs de course – Mécanismes de sécurité renforcés

Un nouveau système de détection de démarrage à faible puissance a été développé. Il est capable d’identifier les voitures présentant une accélération anormalement faible peu après le relâchement de l’embrayage.

Dans ce cas, le déploiement automatique du MGU-K est déclenché afin de garantir un niveau d’accélération minimal et de limiter les risques liés au départ, sans conférer d’avantage sportif.

Un système d’avertissement visuel associé est mis en place. Il active des feux clignotants (arrière et latéraux) sur les voitures concernées afin d’alerter les pilotes suivants.

Une remise à zéro du compteur d’énergie au début du tour de formation a également été implémentée afin de corriger une incohérence du système précédemment identifiée.

Conditions humides – Amélioration de la sécurité et de la visibilité

La température des couvertures thermiques des pneus intermédiaires a été augmentée suite aux retours des pilotes afin d’améliorer l’adhérence initiale et les performances des pneus sur sol mouillé.

Le déploiement maximal de l’ERS sera réduit, limitant ainsi le couple et améliorant le contrôle de la voiture en conditions de faible adhérence.

Les systèmes d’éclairage arrière ont été simplifiés, avec des signaux visuels plus clairs et plus cohérents afin d’améliorer la visibilité et le temps de réaction des pilotes suivants par mauvais temps.

Ces propositions finales seront désormais soumises à un vote électronique du Conseil Mondial de la FIA en vue d’une mise en œuvre avant le Grand Prix de Miami le 3 mai, à l’exception des propositions relatives aux départs de course qui seront testées et analysées au cours de ce week-end.

Ben Sulayem ravi du consensus

Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a publié un communiqué après la réunion du jour pour remercier toutes les parties prenantes pour les changements qui ont été adoptés pour améliorer la situation.

"Je tiens à féliciter l’ensemble de l’écosystème de la Formule 1, le personnel de la FIA, les écuries, les pilotes et les motoristes, pour le travail constructif et collaboratif réalisé dans un laps de temps très court."

"Bien que nous ayons été confrontés à un vide inattendu dans le calendrier en raison de circonstances indépendantes de la volonté du sport, toutes les parties sont restées pleinement engagées à agir dans le meilleur intérêt de la Formule 1."

"Plus que jamais, les pilotes ont été au cœur de ces discussions, et je tiens à les remercier pour leur précieuse contribution tout au long de ce processus."

"La sécurité et l’équité sportive demeurent les priorités absolues de la FIA. Ces changements ont été instaurés pour répondre aux problèmes identifiés lors des premières épreuves et pour garantir le maintien de l’intégrité et de la qualité de la compétition."

"Nous attendons maintenant avec impatience la suite de ce qui promet d’être une saison 2026 passionnante."