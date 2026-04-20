Red Bull, une équipe de F1 en perte de repères dans une organisation fragilisée

Red Bull traverse une période de transition qui ne passe pas inaperçue lors de ces premiers mois de l’année 2026. Avec un début de saison très mitigé, l’équipe autrichienne cumule compétitivité en berne avec de l’agitation en coulisses qui continue, suite à l’annonce choc du départ de Gianpiero Lambiase vers McLaren.

Pour Ralf Schumacher, l’une des clés des problèmes actuels pourrait bien être l’absence d’une figure centrale : Helmut Marko. L’écurie basée à Milton Keynes peine à jouer les premiers rôles cette saison, loin de sa domination passée. Une situation qui s’accompagne d’un flou organisationnel selon Schumacher.

"Je pense qu’il faut être honnête aujourd’hui et dire que Red Bull n’est pas vraiment attractive dans la situation actuelle."

"C’est de nouveau un projet à long terme. Il y a d’abord le développement du moteur, qu’ils ont bien géré d’ailleurs. Mais l’équipe elle-même est un peu chaotique en ce moment ; elle part dans tous les sens."

"Il n’y a pas de communication claire vers l’extérieur. Helmut Marko manque aussi en tant que figure capable de donner une direction."

Le départ de Marko fin 2025, après plus de vingt ans au sein de l’équipe, a laissé un vide. Depuis, Red Bull a connu plusieurs changements dans son encadrement, alimentant les interrogations sur sa stabilité.

Dans ce contexte, l’avenir de Max Verstappen suscite de nombreuses spéculations. Le quadruple champion du monde a lui-même exprimé ses frustrations face aux monoplaces actuelles, très dépendantes de la gestion de l’énergie. Certains évoquent un possible départ, mais Schumacher se montre plus mesuré.

S’il reconnaît qu’un départ de Verstappen serait un coup dur, l’Allemand y voit aussi un potentiel levier financier.

"Cela libérerait beaucoup d’argent, qui pourrait certainement être investi dans du personnel dont l’équipe a urgemment besoin aujourd’hui."

"Mais si Verstappen devait partir, ce serait difficile. Les gens se sont énormément concentrés sur lui, à juste titre compte tenu de ses succès."

"Je ne crois pas qu’il partira. Quitter l’équipe dans une situation où elle ne fonctionne pas et où la voiture ne fonctionne pas, ce serait une forme de fuite. Cela ne correspond pas à son caractère."

Au contraire, Schumacher estime que le Néerlandais pourrait jouer un rôle clé dans le redressement.

"Je pense qu’il est important pour lui de ramener l’équipe au sommet."

"Red Bull est en train de se reconstruire, et cela prendra, à mon avis, deux à trois ans."

"Ils doivent avoir un bon œil pour le talent lorsqu’il s’agit de recruter et de bâtir un nouveau team Red Bull."

Malgré tout, il reste confiant dans la capacité de l’équipe à rebondir.

"Je pense que Red Bull, en tant qu’équipe jeune et dynamique, est capable de mener une telle reconstruction une deuxième fois. Ils doivent simplement être patients."